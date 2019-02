«A través del ADN ya se pueden curar enfermedades hereditarias» Fernando Vázquez (Criogene), Nuria Torviso (Te-crea) y Andrea Otero (IMOMA), en Gijón. / ARNALDO GARCÍA Una campaña informativa recorre Asturias para concienciar de la importancia de conservar el material genético JOSÉ LUIS RUIZ Martes, 19 febrero 2019, 03:17

Los avances en el estudio del ADN no dejan de sorprender. Actualmente ya se pueden curar algunas enfermedades, como determinadas cegueras hereditarias. «Se introduce un adenovirus que busca e infecta el gen erróneo, entonces lo sustituye por la copia correcta que lleva consigo», explica Andrea Otero, asesora genética del Instituto de Medicina Oncológica y Molecular de Asturias (IMOMA). «De esta manera se evita que se desarrolle la enfermedad o incluso que remita si ya se padece».

Otero fue una de las ponentes en la campaña 'Recorriendo el ADN de Asturias' celebrada en el edificio Cristasa de Gijón. El objetivo es concienciar a la gente de la importancia de conservar el material genético para poder aprovechar los avances en terapias génicas. En la actualidad, los biobancos públicos solo guardan el ADN de personas enfermas para la investigación, pero no se pueden usar para otros fines. Es entonces cuando hay que acudir a bancos privados.

En Asturias, la empresa Criogene se encarga de extraer y guardar el ADN. «Por 250 euros más IVA lo conservamos durante diez años y después se puede renovar el contrato», detalla Fernando Vázquez, director del laboratorio de esta empresa. Guardar el ADN de uno mismo y el de sus familiares permite hacer genealogías y rastrear enfermedades para actuar de forma preventiva. Para conservarlo solo hace falta una muestra de saliva o de sangre. También se puede recoger el ADN de los familiares en el momento de su fallecimiento. Una vez tenemos almacenado el material genético, es posible elaborar un estudio para ver qué enfermedades se puede llegar a padecer en función de esa información y nuestros antecedentes.

Tratamiento personalizado

«Cuando hay familiares que han sido diagnosticados a una edad muy temprana, por ejemplo, de cáncer o alguna enfermedad poco frecuente y que tenga una sospecha de ser un síndrome o una enfermedad hereditaria, entonces la persona cumpliría los criterios para asistir a una consulta de asesoramiento genético», detalló Andrea Otero.

Otra de las aplicaciones de la terapia génica es ajustar el tratamiento médico a las características concretas de una persona. «En el caso de un cáncer, podemos investigar si es debido a un gen alterado y si es una mutación en BRCA 1, por ejemplo, sabemos que va a ir mejor un tipo de quimioterapia que no se le da normalmente a otras personas, y con esto se ahorra tiempo. En vez de probar con distintos tipos de quimios, vamos a tiro fijo con la que va a ser más eficaz según el ADN», indica Otero.

A la hora de planificar el embarazo también se puede realizar un diagnóstico preimplantacional, es decir, se analizan óvulos y espermatozoides para seleccionar solo los que no lleven la posible alteración genética. En el caso de que la gestación ya esté en marcha se puede extraer el ADN del embrión, como se hace con la amniocentesis y también de manera no invasiva, analizarlo, y así poder decidir si se quiere continuar adelante o no.