Unidad de ancho métrico en Avilés, con evidentes signos de deterioro. Pablo Nosti
Ir en tren entre Gijón y Avilés es una lotería: Feve cancela el 35% de las frecuencias por culpa de las averías

Renfe concentra en esta conexión la mayoría de las cancelaciones. Covadonga Tomé lamenta que «Asturias está pagando décadas de su red ferroviaria»

Ramón Muñiz

Ramón Muñiz

Gijón

Jueves, 4 de diciembre 2025, 09:42

Renfe vuelve a sufrir un problema de falta de trenes disponibles para atender la cartelera de servicios de cercanías que tiene comprometida en ancho ... métrico, el asociado a Feve. Ante esta situación los gestores vienen optando por sacrificar la conexión entre Gijón y Avilés, al entender que es una de las que tiene más frecuencias, además de alternativas de transporte.

