Ir en tren entre Gijón y Avilés es una lotería: Feve cancela el 35% de las frecuencias por culpa de las averías

Renfe vuelve a sufrir un problema de falta de trenes disponibles para atender la cartelera de servicios de cercanías que tiene comprometida en ancho ... métrico, el asociado a Feve. Ante esta situación los gestores vienen optando por sacrificar la conexión entre Gijón y Avilés, al entender que es una de las que tiene más frecuencias, además de alternativas de transporte.

El miércoles hasta las 18.50 horas y según el servicio de notificación al usuario, eran 23 las frecuencias que total o parcialmente habían sido suprimidas en el tramo principal de la línea C4. Suponen el 35% de todos los servicios programados.

El patrón se viene repitiendo en los últimos días. La acumulación de averías ha obligado a retirar unidades, lo que sumado a las que deben pasar por revisiones, merma la capacidad de la operadora para atender la demanda. Se trata de un problema que tendrá solución cuando lleguen las unidades encargadas a CAF y cuya fase de diseño quedó bloqueada durante años por una discusión sobre las medidas de los trenes, un 'fiasco ferroviario' destapado por EL COMERCIO. La última expectativa de Renfe es que las primeras unidades «en principio« puedan circular en 2027. Hasta entonces todas las opciones de la compañía para atender a su cartelera pasan por agilizar la compra de repuestos y las labores de reparación y mantenimiento.

La cuestión inquieta a la diputada Covadonga Tomé, líder de Somos Asturias, para quien «Asturies está pagando décadas de abandono en su red ferroviaria».

La parlamentaria considera «inaceptable» que la ciudadanía asturiana «tenga que soportar un servicio ferroviario nefasto, que hace imposible fiarse de este medio de transporte para acudir al trabajo o moverse con normalidad para Asturies».