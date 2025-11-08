El Principado reacciona y pide aclarar a la UE que los trenes no van a 200 por hora en Asturias: el error «podría afectar a las inversiones»

El Gobierno de Asturias ha solicitado la rectificación de una «incorrección» detectada en la cartografía del documento publicado por la Comisión Europea el pasado 5 ... de noviembre y en el que el tramo ferroviario Oviedo-Gijón aparece clasificado como corredor ya adaptado a velocidades superiores a 200 kilómetros por hora, una categorización que «no se ajusta a la realidad técnica del trazado».

Tras destapar EL COMERCIO las consecuencias para Asturias del nuevo plan de la UE para el AVE, el Principado ha explicado a través de una nota de prensa que, aunque el corredor permite actualmente la circulación de servicios de alta velocidad hacia Asturias, el tramo Oviedo-Gijón aún no cumple plenamente los requisitos establecidos en el reglamento aprobado en 2024 que marca las reglas de la llamada red transeuropea (TEN-T).

Para su completa adecuación, agrega el Ejecutivo, son necesarias varias actuaciones «clave», como la renovación y modernización de la catenaria, la actualización integral del sistema de electrificación y la implantación del sistema ERTMS, «imprescindible para garantizar la interoperabilidad ferroviaria en el marco de la Red Transeuropea de Transporte».

Por este motivo, el Gobierno del Principado ha trasladado esta situación al Secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, al Comisionado del Corredor Atlántico en España y al Coordinador Europeo del Corredor Atlántico, solicitando la corrección formal de la información publicada y la actualización de los mapas y bases de datos de la Comisión Europea.

Una corrección «imprescindible»

Según el Ejecutivo autonómico, la corrección es «imprescindible», ya que el tramo Oviedo-Gijón debe ser clasificado como «corredor a adaptar» y no como «corredor ya adaptado», conforme a la información técnica previamente remitida a las autoridades competentes. «Esta clasificación errónea podría afectar negativamente a la priorización de inversiones y a la asignación de fondos europeos, por lo que es fundamental que la planificación se base en datos precisos y verificados», ha justificado el Ejecutivo asturiano.

El Ejecutivo autonómico insiste, además, en la necesidad de garantizar el cumplimiento estricto de la planificación establecida en el Plan Director del Corredor Atlántico, asegurando la coherencia entre los compromisos asumidos, las fases de ejecución y los calendarios de financiación previstos para Asturias.

El Principado participará en el Foro del Corredor Atlántico, que se celebrará el próximo 18 de noviembre en Bruselas. En este encuentro, expondrá la situación del tramo Oviedo-Gijón con el objetivo de asegurar que las decisiones europeas se fundamenten en información técnica actualizada y ajustada a la realidad de las infraestructuras asturianas.

Finalmente, el Gobierno del Principado de Asturias reitera su «compromiso firme y riguroso con la defensa de una correcta consideración de la red ferroviaria asturiana en la planificación europea». El objetivo es garantizar que la región disponga de infraestructuras «modernas, interoperables y plenamente integradas en el sistema ferroviario europeo».