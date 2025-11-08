El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Un AVE S-106 como el que conecta Asturias y Madrid. Efe
AVE a Asturias

El Principado reacciona y pide aclarar a la UE que los trenes no van a 200 por hora en Asturias: el error «podría afectar a las inversiones»

Calvo exige al ministerio que intervenga ante Bruselas tras destapar EL COMERCIO la situación en la que quedaria Asturias con el nuevo plan de la UE para el AVE

Ramón Muñiz

Ramón Muñiz

Gijón

Sábado, 8 de noviembre 2025, 12:28

Comenta

El Gobierno de Asturias ha solicitado la rectificación de una «incorrección» detectada en la cartografía del documento publicado por la Comisión Europea el pasado 5 ... de noviembre y en el que el tramo ferroviario Oviedo-Gijón aparece clasificado como corredor ya adaptado a velocidades superiores a 200 kilómetros por hora, una categorización que «no se ajusta a la realidad técnica del trazado».

