Los trenes entre Asturias y Madrid acortan 15 minutos el viaje desde el lunes por esta razón

Buena noticia para quienes viajan en tren entre Asturias y Madrid: a partir del lunes los AVE, AVLO y Alvia que ... cubren la ruta tardarán de media unos quince minutos menos.

El avance lo conseguirá el Ministerio de Transportes reabriendo el cambiador de ancho ubicado en Vilecha, al sur de León. Esta instalación es la que permite a los trenes de rodadura desplazable circular sobre vías de ancho internacional entre Madrid y Vilecha, y continuar hacia Asturias en ancho ibérico.

El pasado junio Adif tuvo que sacrificar el cambiador para poder avanzar en las obras que permitirán duplicar 41,5 kilómetros de vía entre Palencia y León. Se trata de una actuación en la que invierte 95,2 millones y que ampliará la capacidad del tramo, permitiendo ganar en fiabilidad y operatividad.

Las obras exigían desconectar el cambiador de Vilecha, motivo por el cual desde entonces los trenes asturianos hacen un recorrido en fondo de saco contra el sentido de la marcha para utilizar el cambiador de León Clasificación. El avance de la obra permite superar ese problema y reordenar horarios. El tren madrugador, que había adelantado su salida de Gijón a las 5.45 para seguir alcanzando Madrid a las 9.37, volverá a tener su inicio habitual, a las 5.58 desde Sanz Crespo y a las 6.25 desde Oviedo.

Por otra parte el ministro Óscar Puente informó ayer de que entre enero y agosto circularon 3.081 mercancías por la variante de Pajares, «casi un 30% más que en 2024. Una media de 260.000 toneladas al mes». La apertura de la variante «supuso un antes y un después para la conectividad ferroviaria con Asturias. No solo para pasajeros, también para mercancías».