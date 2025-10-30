Tres accidentes de tráfico en Asturias en plena hora punta: importantes atascos en la autopista 'Y' Uno de los siniestros, el que más afecta a la circulación, se ha producido a las 7.25 en la A-66 y provoca retenciones en sentido Gijón y Avilés

Tres accidentes de tráfico a primera hora de este jueves complican la circulación en Asturias. Uno de ellos, el que más complica la circulación, se ha producido a las 7.25 horas en el kilómetro 18 de la autopista 'Y' y, aunque solo hay que lamentar daños materiales, sí genera importantes retenciones en sentido Gijón y Avilés.

Los otros dos siniestros, según informa la Guardia Civil, han sido en la A-8, ambos en sentido Galicia. Uno de ellos, a las 7.20 de la mañana en el kilómetro 381,5 por la salida de vía de una turismo y el segundo, cinco minutos después a 500 metros del anterior, por el choque entre un camión y un coche.