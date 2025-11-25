El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo «Jamás callaremos ante la violencia sobre las mujeres»
Triana, en el asiento del copiloto, saliendo de la cárcel de Asturias esta mañana. José Simal

Triana Martínez disfruta ya de su primer permiso de salida de la cárcel de Asturias

La presa, condenada a 20 años de cárcel como cooperadora necesaria del asesinato de Isabel Carrasco ha salido esta mañana del centro penitenciario once años después de crimen en León

Olaya Suárez
Mateo Balín

Olaya Suárez y Mateo Balín

Gijón

Martes, 25 de noviembre 2025, 11:42

A las 11 en punto ponía un pie fuera de la prisión de Asturias para disfrutar de su primer permiso penitenciario. Triana Martínez, condenada ... a 20 años de cárcel como cooperadora necesaria del asesinato de Isabel Carrasco, la dirigente provincial del PP que presidía la Diputación de León, abandonaba en la mañana de este martes el penal asturiano once años después del crimen de la política leonesa que hizo enmudecer a todo el país. Dentro de la cárcel quedaba su madre, Monserrat, condenada a 22 años de prisión como autora material del asesinato y a quien aún no le ha sido concedido ningún permiso. A Triana la esperaba fuera en el aparcamiento un allegado de la familia a bordo de un coche Mercedes. Deberá regresar a prisión dentro de tres días.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido por agredir sexualmente a sus dos compañeras de piso en Gijón
  2. 2 Gripe aviar en Asturias: detectan un foco en el Parque Isabel la Católica de Gijón
  3. 3

    Los funcionarios cobrarán casi 3.200 euros al mes en 14 pagas tras la subida del 11%
  4. 4 Este el restaurante de Asturias en el que se cocina el mejor pote asturiano
  5. 5

    «Mi ex se lleva a mi hijo cada fin de semana a casa del asesino de mi hermana»
  6. 6

    Detenido en La Habana el profesor gallego condenado por violar a una alumna
  7. 7 A prisión tras sembrar la alarma entre menores y conductores de Avilés: ocho delitos en menos de un mes
  8. 8 ¿Cuándo se encienden las luces de Navidad en Gijón, Oviedo y Avilés?
  9. 9 Robó joyas por valor de 22.000 euros a las personas dependientes a las que cuidaba en Langreo y San Martín del Rey Aurelio
  10. 10 El Principado confirma que el accidente en la mina de Cangas del Narcea fue «súbito y fortuito»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Triana Martínez disfruta ya de su primer permiso de salida de la cárcel de Asturias

Triana Martínez disfruta ya de su primer permiso de salida de la cárcel de Asturias