El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Vista celebrada en la Gran Sala del Tribunal de Justicia de la UE, situado en Luxemburgo. Tribunal de Justicia de la Unión Europea
Peaje en Asturias

El tribunal de la UE encadena 55 condenas a España por ignorar dictámenes como el del Huerna

Transportes rechaza rescatar el peaje para esperar el veredicto de los jueces. Desde 2010 todas sus sentencias han respaldado las denuncias de la Comisión Europea por incumplimientos legales del Gobierno central

Ramón Muñiz

Ramón Muñiz

Gijón

Sábado, 25 de octubre 2025, 23:05

Comenta

El presidente del Gobierno de Asturias, Adrián Barbón, y su consejero de Movilidad, Alejandro Calvo, repiten que «tiene todas las de ganar», que ... es cuestión de tiempo que se suprima el peaje del Huerna (AP-66). ¿Hay motivos para ese optimismo? La respuesta está en el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 ¿Quién fue la más elegante en la alfombra azul de los Premios Princesa de Asturias?
  2. 2 Un cementerio de animales en la playa de San Lorenzo
  3. 3 Conmoción en Valdesoto por la condena de tres años y medio de cárcel para Celso Roces, organizador del Rally Princesa
  4. 4 Muere un vecino de Barredos, en Laviana, horas después de recibir varios golpes en plena calle
  5. 5 Herido un joven motorista en un accidente en una rotonda del centro de Blimea
  6. 6 El inquietante hallazgo de una pistola simulada en el exterior del hotel Reconquista, en Oviedo
  7. 7

    Denuncian un caso de acoso escolar a una niña de 14 años en un instituto de San Martín del Rey Aurelio
  8. 8 Una corbata rebelde y un dobladillo descosido: lo que no se vio del Reconquista
  9. 9

    Las futuras viviendas de Peritos, en Gijón, crecen a golpe de módulos
  10. 10 El adiós del Rey ante la Princesa madura

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El tribunal de la UE encadena 55 condenas a España por ignorar dictámenes como el del Huerna

El tribunal de la UE encadena 55 condenas a España por ignorar dictámenes como el del Huerna