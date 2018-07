Las trillizas revientan Cangas Los Artesanos celebran el éxito de la Descarga entre lágrimas de emoción y abrazos entre amigos. La Descarga, de seis minutos y 18 segundos, fue la primera con tres máquinas disparando a la vez: «Sientes que flotas» BELÉN G. HIDALGO Martes, 17 julio 2018, 03:25

Fue una sinfonía de pólvora a tres bandas. El bautizo de las trillizas. El debut del nuevo presidente de la Sociedad de Artesanos. La primera vez de muchos espectadores. Conforme se acercaba la hora de la verdad, los nervios se apoderaban de esos hombres de camisa blanca y medalla de la Virgen del Carmen prendida en el pecho. Pendientes del repique de campanas de la Basílica de Santa María Magdalena esperaban en el prau del Molín. Con un volador en la mano, el primero que rasga el cielo cangués para indicar que la Virgen del Carmen llegó al centro del puente romano para recibir su oración de pólvora bajo la farola lo disparó por primera vez Luis Martínez Tejón, presidente de la Sociedad de Artesanos. «Fue precioso», confesaba aún emocionado una vez finalizado el espectáculo.

Este año se contó con una máquina más en el prau del Molín, que vio debutar a las trillizas. Tres máquinas disparando a la vez, al únisono, bajo la atenta mirada de los artífices de esta explosión de sentimientos que retumba en todo el valle. Poco más de tres minutos estuvieron tirando las 550 parejas de tiradores y apurridores. Entonces, las trillizas entraron en acción para poner el broche de oro a la Descarga. «No tengo palabras. Se notó y bastante. Salió al ritmo que queríamos. Salió perfecto. El cambio fue muy positivo», explicó Luis Martínez Tejón, aliviado tras cononcer que, un año más, la Descarga finalizó sin ninguna incidencia reseñable.

Con los ojos vidriosos y casi sin palabras se encontraba también el colaborador de EL COMERCIO Antonio Ochoa, distinguido con la Medalla de Oro que otorga el privilegio de poner en marcha las máquinas. «¡Qué satisfacción! Salió todo bien, guapísima, redondo todo», acertó a decir. «Me temblaron las piernas un poco. Encender una máquina no es díficil, es la emoción de la Descarga, que te emociona desde que la esperas media hora antes hasta el final. Sientes que flotas», confesó Ochoa.

Los más de 80.000 voladores que explotaron en el cielo cangués llegan de la pirotecnia Xaraiva, que lleva 16 años suministrando la pólvora a estas fiestas. «Aquí son todos profesionales. Llevan muchos años tirando. El Carmen es un reto. Hay que tener capacidad de almacenamiento y medir bien tiempo y motores. Aquí un fallo puede ser fatal», decía Luis do Espíritu Santo, de la empresa pirotécnica.

Mientras que en el prau del Molín se daban abrazos y festejaban la entrada del nuevo año cangués tras la Descarga, el público se recuperaba del éxtasis. «Me gustó mucho. Es la primera vez que vengo. Te pone los pelos de punta. Mola mucho. Merece mucho la pena. Volveré», afirmaba Beatríz Díaz, que llegó desde Oviedo. Desde Madrid viaja cada año Patricia López para estas fiestas. «Llevo viniendo 23 años. Es la mejor de las fiestas». Entre los locales, las sensaciones eran similares. «Brutal. Salió todo espectacular. No hizo calor y fue espectacular», subrayó Andrea Rodríguez, con su polo de la peña 'La Girolina'.

«Cada volador, será por ellos»

Sin embargo, la nota agridulce a esta edición de la Descarga tuvo lugar a ultima hora de la tarde del domingo, con la muerte de dos jóvenes de 21 años en un accidente en la As-15, a la altura de San Pedro de Corias. Viajaban en dirección a la villa, donde trabajaban como camareros. Aunque se mantuvieron los actos previstos en el programa, todas las peñas subrayaron su pena por el suceso. «Nos da mucha pena. Pero hay que seguir. No queda otra», afirmaba Álvaro Villar, de la peña 'El Reencuentro'. Las peñas manifestaron en las redes sociales sus condolencias a las familias de los fallecidos y mensajes de ánimo a los heridos para su pronta recuperación. Paula Berdasco, de la peña 'La Girolina', recordó el dolor vivido el día anterior en Cangas del Narcea tras conocerse la tragedia. «Te conmueve. Son personas jóvenes, que venía a trabajar a estas fiestas», dijo esta joven tras reconocer que en el concejo empatiza con el dolor de la familias.

«No hay nadie que no se acuerde de ellos. Cada volador que tiremos, será por ellos», concluyó Paula Berdasco. Tanto las peñas como la comisón de festejos explicaron que no se alteraría el programa pues «la Descarga es una oración de pólvora en la que se recuerda a quienes no están con nosotros».