El Campeonato Nacional de Bateo de Oro de Navelgas ha superado el récord de inscripción con más de 200 participantes. En su décimo novena edición, participan bateadores llegados desde diferentes rincones de España, así como de diversos puntos del extranjero como Francia, Holanda y Reino Unido. «Es una pasada. El campeonato crece año a año», afirmó el presidente de la asociación de bateadores de oro 'Barciaecus', César Castaño, quien ya baraja la posibilidad de cambiar el campeonato de fecha para que no coincida con la boda vaqueira, y de ese modo, «aprovechar la mañana del domingo para poner nuevas clasificaciones y poder apuntar a más gente».

Nueve parejas participaron ayer en 'Ven a batear conmigo'. Fue la primera de las competiciones, en la que un experto batea en pareja con un primerizo. «El truco está en no ir muy rápido», señaló el holandés Walter van der Poel, quien intentaba enseñar a la catalana Marta Martín, quien ayer se empapaba de la historia del oro de Navelgas.

Walter se aficionó al bateo en 2005, en el campeonato europeo de Navelgas. «Era estudiante de geología y me interesaba». Fue aquí donde conocio a su esposa, la navelguense Sandra Fernández, y se aficionó al bateo. Este fin de semana competirá en la categoria de familias, junto a su hija Faviola. Este Holandés no dejaba de dar instrucciones a la catalana, que trabaja cuidando a la hija de él en Holanda. «Cuidado no pierdas las pepitas, porque nos penalizan», le decía. Al final, ella consiguió cinco y él, tres. La alumna superó al maestro.

Tambien Mariló García participa hoy junto a su marido holandés, Marten Jacobs, a quien conoció hace diecisiete años en un campeonato europeo de bateo. Javier García se encargaba de enseñar a Manuel Ernesto García 'Neti', que a pesar de ser natural de Zardaín nunca bateó, ya que vive en Madrid. Sus esposas, Vanesa Suárez y Belén Moreno, tambien participaron. «Vamos a ganar las chicas, nos jugamos unas botellas de sidra», aventuraban, aunque fueron ellos quienes consiguiron una pepita más, nueve en total, y los primeros en finalizar, alzándose con el primer premio y quedando en segundo lugar Álex Fernández y Bruno Fernández. El tercer lugar fue para Laura Mayo, de Navelgas, y Sandra García, de Zardaín.

Ayer también se entregó la Batea de Oro al atleta paralímpico David Fernández, de Tineo, que «es un campeón» que ostenta el récord español en levantamiento de peso. Fernández agradeció el distintivo. «Da gusto ser profeta en la tierra», dijo al tiempo que anunció que su objetivo deportivo «es participar de nuevo en las olimpiadas».