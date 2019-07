Un trueno eterno de casi seis minutos Las máquinas concentradas en el prau del Molín, en Cangas del Narcea, dispararon 800 kilos de pólvora que pusieron el broche de oro a la tirada a mano de más de 1.420 docenas de voladores BELÉN G. HIDALGO Miércoles, 17 julio 2019, 04:04

Quiso la niebla cubrir el valle a media tarde y añadir un manto blanco al cielo que no tardaría en embriagarse de pólvora. Desde las tres de la tarde, en el prau del Molín, una treintena de hombres se afanaban en colocar cada volador en las máquinas. Como si fuesen las notas en un pentagrama. La Descarga, sostienen los cangueses, marca el año nuevo. Quizás por eso, los miembros del resto de la orquesta, las 500 parejas de tiradores y apurridores, se colocan poco antes de las ocho de la tarde en diferentes puntos del valle, con la capilla del Carmen como referencia, a la espera de que el presidente de la Sociedad de Artesanos, una sociedad con más de cien años de historia, mecha en mano, como si de una batuta se tratase, prendiese el primer volador y diese comienzo la pieza más esperada del año. Esa que no emociona y hace temblar. La misma con la que los cangueses recuerdan a quienes ya no están. Como si de un requiem de pólvora se tratase.

02:00 Vídeo. Pólvora sobre Cangas

Este año fue duro para la Sociedad de Artesanos. Perdieron a un maestro de ceremonias, Suso El Cartero. Le concedieron, a título póstumo, la Medalla de Oro del colectivo. Su hermano, Manuel Rodríguez, al que todos conocen como 'Chuli', fue el encargado de arrancar las máquinas que leerían ese pentagrama. «Es doloroso y no solo para mí y mi familia, sino para todos. Somos uno, la misma familia», decía 'Chuli', recordando a todos los que «están ahí arriba, para que recuerden que nos juntaremos». De su hermano, acertó a decir que «vivía por y para Cangas» y que, en parte, estaba ahí, pues él se puso su gorra y su camisa. «Ésta es su casa y su segunda familia», reiteró Martínez Tejón, afirmando que su recuerdo les ha acompañado en cada paso que han dado para hacer realidad esta Descarga.

La salida de la Virgen del Carmen de la Basílica fue puntual. Repicaron las campanas para anunciar que estaba de camino, que había comenzando la cuenta atrás. Tardó apenas 15 minutos en asomar por el puente romano. Y a las 20.17 horas, los voladores comenzaron a rasgar el cielo cangués, pues la Virgen ya se encontraba bajo la farola, que este año giró movida por las aguas del río Luiña.

Este año participaron 500 parejas de tiradores y apurridores

Fueron 1.423 docenas de acordes lanzados al viento en un oración de pólvora que habría de durar 5 minutos y 57 segundos. Mano a mano, tiradores y apurridores, marcaron el compás durante poco más de tres minutos. A partir de ese momento, las máquinas entraron en acción. «Es la primera vez que están todas en el prao del Molín. Son 34 tramos más», explicó el presidente de Artesanos, recordando que el cambio obedece a exigencias en materia de seguridad.

«Lo tenemos calculado. En cuanto baja un poco la tirada a mano, metemos la otra paralela, luego las gemelas y las trillizas, prefinal y final», explicó Martínez Tejón. El cambio se notó. Fue más rápida que el año anterior, que duró 6 minutos y 18 segundos. «Fue maravillosa. Vale más la calidad que la cantidad», sostuvo Mary Fernández, una canguesa que presume de no haberse perdido una Descarga en su vida.

Cuando enmudeció el valle, sonaron las aplausos. Los artífices de la Descarga se fundieron en abrazosy se secaraon las lágrimas. Respiraron aliviados. Todo había salido bien. Se cumplió la máxima de las fiestas de Cangas y «no se mancó nadie».

«No paramos ni para tomar un agua», confesó Martínez Tejón sobre el trabajo de los aprendices de pirotécnicos, una acreditación que este año resulta obligatoria para poder desempeñar esta función tras adaptar la Descarga a la normativa. Una exigencia a la que suma un control exhaustivo, que se evidenció con la presencia de la Guardia Civil, más evidente que nunca.

Una normativa que midió cada paso al milímetro. Nada se dejó al azar. Menos tras el accidente pirotécnico de las fiestas de La Magdalena del año pasado y la explosión del pasado domingo. Pero esa exigencia la suplieron en la Sociedad de Artesanos con trabajo. «Tengo un equipo que es una bestialidad como trabaja. Cuando pintas una cosa en la pizarra y la llevas a la práctica y sale...estás contento», concluyó Martínez Tejón, enfatizando que «siempre nos aclopamos a las normas».