El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en Oviedo. E. C.

El TSJA anula la provisión por libre designación de varias jefaturas de servicio del Principado

La justicia determina que la Administración autonómica incurrió en una vulneración al no aportar la motivación necesaria ni justificar las «singulares razones» que exige la ley y la jurisprudencia

Lunes, 27 de octubre 2025, 16:44

Comenta

El Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), a través de su Sala de lo Contencioso-Administrativo, ha dictado sentencia, estimando el recurso interpuesto por ... la Tribuna de Funcionarios del Cuerpo Superior de Administradores del Principado de Asturias, contra la relación de puestos de trabajo aprobada por el Consejo de Gobierno de 24 de noviembre de 2023, por la que se optaba por la libre designación para la provisión de determinadas jefaturas de servicio, en detrimento del concurso de méritos, que la ley establece como sistema normal de provisión de puestos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La autopsia confirma la muerte violenta del vecino de Barredos, en Laviana, que recibió una paliza
  2. 2 Los mayores de 70 años tendrán que renovar el DNI permanente
  3. 3 Dos noches a la intemperie tras caer por un terraplén de ocho metros: localizan al hombre de 87 años desaparecido en Corvera
  4. 4 Herido un policía en Gijón al salvarle la vida a un hombre que intentó lanzarse desde el Cerro
  5. 5 Sporting de Gijón 1-0 Zaragoza | El fortín de El Molinón resiste al Zaragoza
  6. 6 Saltan chispas entre Vinicius y Lamine Yamal
  7. 7 Asturias simulará este miércoles una catástrofe: así sonarán las sirenas de emergencia en 14 presas
  8. 8

    Monte de Piedad de Gijón: de casa de empeño a hotel boutique
  9. 9 Ofrecía una vivienda protegida como alquiler turístico en Nuevo Roces, en Gijón
  10. 10 Boomer, equis, gen z... ¿Sabes a qué generación perteneces?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El TSJA anula la provisión por libre designación de varias jefaturas de servicio del Principado

El TSJA anula la provisión por libre designación de varias jefaturas de servicio del Principado