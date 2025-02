Coronavirus en Asturias: El TSJA rechaza la apertura de los bares hasta decidir si el cierre es justificado

YAGO GONZÁLEZ OVIEDO. Martes, 16 de febrero 2021, 01:07 | Actualizado 10:01h. Comenta Compartir

El Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) denegó ayer la reclamación de la patronal hostelera, Otea, de que se suspendan inmediatamente las restricciones que afectan al sector hasta que los magistrados concluyan si está o no justificado científicamente que los cierres de los establecimientos en los concejos más afectados (nivel 4+) sean útiles contra la pandemia.

Otea había presentado ayer mismo el recurso ante el tribunal contra los decretos del Principado del 18 de enero y 1 de febrero, que ordenan el cierre del interior de los locales (en el primer caso) y su cierre total incluyendo las terrazas (en la segunda norma) como parte de las medidas de contención de la covid en los municipios más afectados.

La patronal se apoya en el reciente auto del Tribunal Superior del País Vasco que considera poco fundamentado el criterio de que la actividad hostelera aumenta los contagios. En el recurso de Otea se reclamaba, al igual que en el caso vasco, que Asturias permitiera provisionalmente la reapertura hasta la llegada de una sentencia en un sentido u otro.

Horas después de la entrega del recurso en dependencias judiciales, la sala de lo contencioso administrativo del TSJA rechazó esas medidas cautelarísimas, por lo que el sector, de momento, no podrá abrir en los concejos con nivel 4+ hasta que los magistrados estudien el asunto a fondo. El auto considera que el argumento de Otea, que pide una apertura «urgente» ante la «insostenible» situación del sector, no es válido porque los decretos recurridos son del 18 de enero y del 1 de febrero, y la patronal no manifestó su intención de interponer un recurso hasta el día 10 y no lo ha hecho hasta el día 15.

«Esa urgencia que justifica la adopción de una medida cautelar por el trámite indicado no puede ser provocada por la propia parte recurrente», sostiene el texto judicial. Además, este señala que «no se trata -o no se trata solo- de evitar los daños que las restricciones provocan al sector hostelero, «sino de interrumpir la eficacia que las mismas puedan estar produciendo para toda la comunidad en general».

Por lo tanto, los jueces consideran que «la eventual suspensión (de las restricciones) ha de requerir una escrupulosa ponderación de todos los intereses en conflicto que únicamente pueda ser acordada tras llevar a cabo el trámite de audiencia a la Administración demandada», es decir, la Consejería de Salud, que dispone de un plazo de día y media (hasta el mediodía de mañana, cuando se cumplen dos días desde la publicación del auto) para presentar sus argumentos.

Cuando esto suceda, el TSJA analizará en profundidad las posiciones de las partes enfrentadas y, llegado el momento, dictaminará si el Principado basó o no sus decretos restrictivos en criterios científicos sólidos.

Otea asegura que las medidas del Ejecutivo asturiano «no están justificadas», que provocan un «grave quebranto económico de difícil reparación, no resarcible con una hipotética indemnización futura», que «se ha demostrado que la apertura de la hostelería no provoca una subida de contagios» y que las normas básicas de prevención higiénica «son eficaces».

