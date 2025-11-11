El TSJA tumba seis nombramientos del Principado y el PP denuncia su «afán colonizador»

El Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) ha anulado el nombramiento de seis jefaturas de servicio y un director de oficina del Gobierno ... del Principado, al considerar que su designación por libre elección no estaba justificada. Según informó el PP, se anularon los nombramientos de las jefaturas de servicio de Planificación y Ordenación de la Contratación, de Secretariado de Gobierno, del Servicio Jurídico del Principado, de la Relación con la Junta General y Régimen Jurídico, de la Inspección General de Servicios y de la Secretaría de la CUOTA, así como del director de la Oficina de Proyectos Europeos.

Ante esta situación, el PP criticó el «afán colonizador» del Gobierno de Adrián Barbón. «No le basta con ser el Gobierno más caro de la historia y el que mayor número de personal eventual y de libre designación tiene: solo 23 para Barbón, y unos 130 contando el resto del Gobierno, todos a dedo y la mayoría militantes del PSOE o cercanos al gobierno», señaló el diputado popular José Cuerva-Mons.

«Tampoco les basta con colonizar también las empresas públicas con amiguetes y compañeros de partido, ahora quieren también colonizar la función pública, que quieren pervertir para poner a los afines y eliminar los principios de mérito y capacidad en la administración», denunció. «La sentencia es un varapalo más que recibe el Gobierno a sus políticas de personal», completó.