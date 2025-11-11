El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Agustín Cuervas-Mons, este martes, en la Junta General.

El TSJA tumba seis nombramientos del Principado y el PP denuncia su «afán colonizador»

El fallo afecta a seis jefaturas de servicio y un director de oficina al considerar que su designación por libre elección no estaba justificada

Ana Moriyón

Ana Moriyón

Gijón

Martes, 11 de noviembre 2025, 21:33

El Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) ha anulado el nombramiento de seis jefaturas de servicio y un director de oficina del Gobierno ... del Principado, al considerar que su designación por libre elección no estaba justificada. Según informó el PP, se anularon los nombramientos de las jefaturas de servicio de Planificación y Ordenación de la Contratación, de Secretariado de Gobierno, del Servicio Jurídico del Principado, de la Relación con la Junta General y Régimen Jurídico, de la Inspección General de Servicios y de la Secretaría de la CUOTA, así como del director de la Oficina de Proyectos Europeos.

