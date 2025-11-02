El túnel de El Padrún, cerrado hasta el jueves por la noche por obras Se restringe la circulación en sentido León este lunes y martes y en sentido Oviedo el miércoles y jueves. Los cortes se llevarán a cabo entre las 22 y las 7 horas

D. Espina Gijón Domingo, 2 de noviembre 2025, 18:12

Las obras de modernización y mejora de la seguridad de los túneles de El Padrún y Ángel Uriel, en la autovía A-66, obligarán a restringir la circulación por esta autovía desde hoy. Los trabajos, que acomete el Ministerio de Transportes, consisten en la colocación de los nuevos ventiladores y la instalación del cable de alimentación de los mismos, con el fin de mejorar la calidad del aire y aumentar la protección en caso de incendio.

Las obras obligarán a cortar la circulación para garantizar la seguridad de los trabajadores y usuarios. En concreto, la afección al tráfico se llevará a cabo en el túnel de El Padrún. De esta forma, hoy y mañana, en horario nocturno de 22 a 7 horas se cortará el tubo sentido León. El miércoles y el jueves 6 de noviembre, en el mismo horario, se procederá al corte del tráfico en sentido Oviedo.

Itinerarios alternativos

Para garantizar la fluidez de la circulación, se habilitarán los siguientes itinerarios alternativos, que estará debidamente señalizados:

Tráfico en sentido León: los usuarios deberán circular por la N-630, desde la salida 35 de la A-66 hasta la incorporación a la autovía en el enlace de Cardeo. Para circular desde Olloniego hasta Mieres, Transportes propone una ruta alternativa por la carretera autonómica AS-116 hasta conectar con la autovía minera.

Tráfico en sentido Oviedo: se producirá un desvío entre los kilómetros 41 y 43 por el tubo sentido León a través de los pasos de mediana existentes a ambos lados del túnel.

Todas las actuaciones que se están realizando en los túneles de Ángel Uriel y El Padrún de la autovía A-66, están incluidas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), financiado con los fondos europeos NextGenerationEU. Estos trabajos, que cuentan con un presupuesto de 7,26 millones de euros, se realizan con el objetivo de adaptar las infraestructuras de los túneles de la red de carreteras del Estado a los requisitos de seguridad de la normativa europea vigente.

