Los bonos de turismo rural disparan las estancias en Asturias

Los bonos de turismo rural, los financiados por el Principado con 600.000 euros, funcionan. Desde su entrada en vigor, el 16 de septiembre, ... esta fórmula de alojamiento de la que Asturias es pionera, ha recibido 7.091 turistas nuevos y ha vendido 5.607 estancias más. En total, entre septiembre y octubre han sido 59.537 los turistas que se alojaron en el sector rural asturiano, que comercializó gracias a ellos 152.592 pernoctaciones.

Ambos meses cerrados con números positivos, al ganar en octubre 2.000 viajeros con respecto al año anterior, y 5.000 en septiembre. Cifras al alza también en pernoctaciones. De hecho, hoteles, casas y apartamentos rurales han cerrado el mejor octubre de la historia, al superar las 100.000 pernoctaciones. Las 103.125 comercializadas el mes pasado suponen una cifra muy superior a la registrada en el, hasta ahora, mejor mes de octubre. Fue en 2021, todavía con la covid amenazando vidas y empleos, cuando el turismo rural asturiano vendió 77.313 estancias en un mes de octubre.

El impulso de los bonos que financia el Principado, y de los que ya se han vendido 5.000, para utilizar en las 200 empresas adheridas al convenio, tiene reflejo en las estadísticas anuales. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), además de en octubre y septiembre, en lo que va de año solo en junio, abril y febrero el turismo rural asturiano mejoró sus cifras respecto al año pasado, en lo que a clientes se refiere. Cuando la mirada se fija en el volumen de estancias vendidas, el sector solo ha mejorado sus resultados respeto al año pasado, además de en octubre, septiembre, en los meses de julio, junio, abril y febrero.

Campings y apartamentos turísticos

El resto del informe sobre lo ocurrido en los establecimientos extrahoteleros en octubre, el INE deja claro el despegue de los apartamentos turísticos y de los campings, con especial incremento en los primeros.

Esta fórmula de alojamiento, los apartamentos, no tiene nada que ver con las Viviendas de Uso Turístico (VUTs) ni con las Viviendas Vacacionales (VV), que son operadas por particulares o por empresas a las que han cedido la gestión. Los apartamentos turísticos son alojamientos de funcionamiento similar al hotelero, aunque sus habitaciones cuentan con más servicios que las hoteleras. En octubre, lograron 10.868 clientes y vendieron 30.706 estancias. Fue el mejor mes de octubre de la historia y el primero en el que se superan las 30.000 pernoctaciones. Hasta ahora, el récord estaba en el mes de octubre de 2021, cuando se comercializaron 24.611 pernoctaciones.

En cuanto a los campings, nunca habían llegado en octubre a 6.216 clientes. En toda la serie que se remonta al último año antes de la pandemia, 2019, la cifra de viajeros más alta en un mes de octubre se registró en 2023, con 5.565. En cuanto a las pernoctaciones, las 19.396 vendidas el mes pasado son las terceras mejores de la serie. En 2023 llegaron a 38.023. El año pasado, 23.259.