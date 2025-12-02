El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Turistas paseando por la Senda del Oso, en Proaza. Jesús Manuel Pardo

Los bonos de turismo rural disparan las estancias en Asturias

El sector ha ganado entre septiembre y octubre más de 7.000 nuevos clientes y ha comercializado 5.607 nuevas estancias

Chelo Tuya

Gijón

Martes, 2 de diciembre 2025, 10:43

Los bonos de turismo rural, los financiados por el Principado con 600.000 euros, funcionan. Desde su entrada en vigor, el 16 de septiembre, ... esta fórmula de alojamiento de la que Asturias es pionera, ha recibido 7.091 turistas nuevos y ha vendido 5.607 estancias más. En total, entre septiembre y octubre han sido 59.537 los turistas que se alojaron en el sector rural asturiano, que comercializó gracias a ellos 152.592 pernoctaciones.

