Un grupo de viajeros se retrata en Oviedo. Mario Rojas

El turismo rural asturiano recupera pulso, pero no compensa la caída hotelera

El Principado cierra los primeros nueve meses del año con menos viajeros y estancias que en 2024 debido al pinchazo de la hotelería

Chelo Tuya

Gijón

Jueves, 30 de octubre 2025, 11:18

El turismo rural asturiano vivió este año el mejor septiembre de su historia, en cuanto a número de visitantes. Y el segundo mejor, si ... se mira a las pernoctaciones. Los apartamentos turísticos (no confundir con viviendas de uso turístico o viviendas vacacionales) todavía mejoraron más sus cifras de récord. Nunca antes habían tenido ni tantos clientes ni tantas estancias. Los campings, aún con cifras altas, tuvieron en septiembre el tercer peor mes de los últimos años analizados. Sin embargo, entre las tres fórmulas de alojamiento no han logrado compensar la caída hotelera. Tal y como adelantó EL COMERCIO, entre enero y septiembre han alojado a 1.578.566 personas y han vendido 3.129.577 estancias. Unas cifras inferiores a las de 2024, cuando alojaron a 1.614.603 personas y comercializaron 3.306.582 pernoctaciones.

