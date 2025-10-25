El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo Girona - Real Oviedo
Un grupo de turistas escucha las explicaciones de una guía turística en la plaza de la Catedral de Oviedo. Mario Rojas

Los turistas dejaron 7,8 millones cada día en Asturias

El aporte del sector en 2024 a las cuentas regionales fue el más alto de la historia, con 2.856 millones, un 20% más que antes de la covid

Chelo Tuya

Gijón

Sábado, 25 de octubre 2025, 13:44

Comenta

El peso de un sector en la economía se mide con el Valor Añadido Bruto. El famoso VAB. Uno en el que el sector turístico ... asturiano cada vez tiene más peso. El último dato conocido, el de 2024, es de récord. Los visitantes se dejaron en la región 2.856 millones o, lo que es lo mismo, 7,8 millones cada día.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Conmoción en Valdesoto por la condena de tres años y medio de cárcel para Celso Roces, organizador del Rally Princesa
  2. 2 ¿Quién fue la más elegante en la alfombra azul de los Premios Princesa de Asturias?
  3. 3 Un cementerio de animales en la playa de San Lorenzo
  4. 4 Una corbata rebelde y un dobladillo descosido: lo que no se vio del Reconquista
  5. 5

    Denuncian un caso de acoso escolar a una niña de 14 años en un instituto de San Martín del Rey Aurelio
  6. 6 Susto en Bobes por un incendio en el Llagar El Quesu
  7. 7

    Una sentencia aboca al derribo a un chalé en Salinas que se amplió de manera irregular
  8. 8

    «Un perro me arrancó la boca y me está arruinando la vida»
  9. 9

    Las futuras viviendas de Peritos, en Gijón, crecen a golpe de módulos
  10. 10 Dónde comer en Valdesoto, Pueblo Ejemplar 2025

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Los turistas dejaron 7,8 millones cada día en Asturias

Los turistas dejaron 7,8 millones cada día en Asturias