Los turistas dejaron 7,8 millones cada día en Asturias

El peso de un sector en la economía se mide con el Valor Añadido Bruto. El famoso VAB. Uno en el que el sector turístico ... asturiano cada vez tiene más peso. El último dato conocido, el de 2024, es de récord. Los visitantes se dejaron en la región 2.856 millones o, lo que es lo mismo, 7,8 millones cada día.

Una cifra que mejora los resultados de 2023, cuando la industria del ocio generó 2.845 millones en Asturias, y que supone un incremento del 20% respecto a la mejor cifra antes de la pandemia. En 2019, aportó el turismo al VAB regional 2.300 millones.

Una cifra que se esfumó durante los dos años de mayor azote de la covid. El techo de los 2.000 millones roto por primera vez en 2017, cuando el turismo aportó 2.179, se volvió a cerrar durante 2020, cuando la aportación bajó a 1.458 millones; y a 2021, ejercicio que cerró con 1.979 millones.

Sin embargo, de la mano del récord de viajeros volvieron los récord de ingresos, hasta los 2.856 millones constatados el año pasado. Una cifra que indica que el sector turísticos supone el 10,8% de la economía asturiana.

Unos números que llegan, además de por los atractivos del Paraíso Natural, por las políticas dirigidas a mejorar la conectividad de la región. Aunque el peaje del Huerna sigue siendo un lastre, lo cierto es que la apertura de la variante de Pajares, el 29 de noviembre de 2023, supuso la llegada de la alta velocidad ferroviaria, a la vez que el aeropuerto asturiano multiplicó las conexiones hasta rozar el viajero dos millones.

Baja el uso de los hoteles

Saber si se mantendrá al alza el valor que aporta el sector turístico a la economía asturiana es la pregunta del millón. Porque, en lo que va de año, el motor de los alojamientos, la hotelería, no deja de restar.

Los datos de septiembre que el Instituto Nacional de Estadística (INE) acaba de hacer públicos vuelven a mostrar en rojos los números de la hotelería asturiana. Recibieron 217.906 turistas, la peor cifra desde 2022, y comercializaron 429.566 pernoctaciones, una cifra inferior a la registrada antes de la pandemia. En 2019, en septiembre se vendieron 452.190 estancias hoteleras.

Una tendencia a la baja que comenzó ya en primavera, con los datos de Semana Santa, y que se confirmó en el puente de mayo y, lo que es peor, en la temporada alta. Entre enero y septiembre, los hoteles asturianos alojaron a 1.578.566 personas y comercializaron 3.129.577 estancias.

Cifras ambas que suponen caídas del 5,4 y del 2,3%, respectivamente, puesto que el año pasado, en el mismo periodo analizado, el volumen de clientes llegó a 1.614.603 y el de pernoctaciones a 3.306.582.

¿Ha dejado de perder atractivo turístico Asturias? La respuesta generada por los llenos en las calles, en los locales de hostelería y en los supermercados parece decir que no, además de aportar información en sí misma: el lleno de los supermercados evidencia que el público que opta por alojarse en Viviendas de Uso Turístico (VUT) va a más.

Una fórmula de alojamiento que no es nueva, pero que ahora parece crecer con más fuerza. Frente a los 796 hoteles abiertos en la región, que ofrecen 29.495 plazas, están dadas de alta en el Registro de Empresas y Actividades Turísticas (REAT) 8.698 que son operadas por particulares o empresas gestoras con un total de 44.651 plazas.

Desde Casocia, una de las entidades que aglutina en Asturias a las viviendas de alquiler para corta estancia, su presidente, Iván Rodríguez, explica que «el alquiler de corta estancia es una demanda que existe y que ha venido para quedarse. En muchas ocasiones, es la única modalidad viable para las vacaciones o las visitas de muchos españoles».

Una prueba de ello es la alta demanda que está teniendo esta fórmula de alojamiento durante todo el año. Para el 'no puente' de noviembre, «se espera una buena ocupación, aunque menor que el año pasado, con menos estancias y precio».