«Emociona el regreso de los clientes»

Se le corta la voz a José Alberto Concha. El portavoz de Otea en Llanes empezaba a respirar ayer. «Emociona mucho ver el regreso de los clientes. El cariño que nos tienen y que nos demuestran tras estos meses tan duros». Lo mismo ... siente José Manuel García, voz de la hostelería en Cangas del Narcea. «Se ha notado mucho el fin de las restricciones. Ya hemos tenido lleno para cenar y para comer». Palabras que, desde Gijón, suscribe Ángel Lorenzo, el portavoz de la patronal en la ciudad. «Hemos visto un incremento importante en las reservas este fin de semana ya desde el viernes, y con clientes de fuera, sobre todo de Madrid».

Porque la hostelería, como los alojamientos, están ensayando este fin de semana, el primero sin restricciones por la covid, lo que todos esperan que ocurra a partir de ahora. Y, sobre todo, en el verano: Que Asturias sea destino líder en el país.

Algo que no duda la consejera de Cultura, Política Llingüística y Turismo, Berta Piñán. «Tenemos buenas expectativas de lo que va a ser la temporada turística», afirmó tras participar en el acto inaugural de la XII Sumana de las L.letras Asturianas, en Cangas del Narcea.

El Gobierno regional se muestra esperanzado con que la situación epidemiológica mejore, pensando en la temporada de estival. Piñán espera que la llegada de turistas, así como el turismo interior de la región, ayude a potenciar los programas «incentivadores» que desde la consejería ponen en marcha para dar a conocer Asturias y sus rincones.

A la espera de las ayudas

Unas iniciativas a las que los hosteleros quieren unir la agilidad en las indemnizaciones por los meses de cierres y restricciones para trabajar. «No todos los negocios están notando la ampliación horaria. Esperamos como agua de mayo, y nunca mejor dicho, que las ayudas del Principado se hagan efectivas».

José Alberto Concha pide, además, «mayor seguridad. Hasta el jueves Llanes estuvo cerrado, lo que hace que muchas reservas no se hayan completado». Además, reclama «la apertura del ocio nocturno. No tiene sentido que podamos estar tomado una copa en un bar hasta la 1 de la madrugada y no en un local de los llamados 'ocio nocturno'».

Lo mismo piensa Ángel Lorenzo. «Sabemos de muchos botellones en parques, plazas, espigones, de muchas fiestas privadas donde no se respetan las medidas anti covid, Por eso exigimos la apertura del ocio nocturno».

Ganas de paraíso

Y mientras, del otro lado de la barra, los turistas confirmaban la emoción de Concha. «Echábamos de menos la playa y teníamos ganas de disfrutar de la gastronomía de Llanes. Es el primer viaje que hacemos y estamos viendo bastante gente», aseguraron Covadonga González y Covadonga Tresguerres. Las leonesas eligieron Llanes como destino, como Fermín Plaza y Caren Humbredas, llegados de Guadalajara. «Estamos hospedados en Gijón y vinimos a pasar el día a Llanes, que ya conocíamos y nos gusta mucho. No importa que llueva, Asturias es verde por eso».

Una lluvia que tampoco echó atrás a Álvaro Fernández y Elena Castanedo, que hicieron una visita relámpago a la región desde Santander. «Llevábamos desde marzo sin salir y nos animamos a venir a comer a Llanes».

Tampoco la lluvia pudo con las ansias de los turistas por conocer Oviedo. Los jóvenes Sergio Montero, Jaime Escobar, David Escobar, Alejandro Roldán y Raúl Martín recalaron en la capital del Principado a mediados de semana procedentes de Madrid. «Venimos de la sierra de Madrid y estaremos cuatro días para descansar un poco de la rutina del pueblo», dijo Sergio Montero.

Como portavoz de sus amigos, señaló que «Asturias es un sitio muy bonito. Habíamos venido varias veces. Esta vez hicimos la ruta del Cares y también turismo gastronómico, no vamos a mentir. Nos encanta la sidra y el cachopo, está todo muy rico». Tanto que «la experiencia ha sido muy buena. Se nos ha quedado por hacer el descenso del Sella y ya tenemos la excusa para volver en verano», avanzó.

Desde Valladolid llegaron los hermanos Inmaculada y Jesús Usillos Álvarez. «Estaremos en Asturias el fin de semana. Poder moverse de Valladolid ha sido un alivio». Sobre todo, porque «tenemos una sobrina que vive en La Felguera y como no la vemos desde Navidad, aprovechamos para venir unos días a verla». A ella, confiesan, y «al paisaje, el mar, la comida». A Asturias.