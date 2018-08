Los turistas le ponen nota a Asturias Una pareja se fotografia en la playa de San Lorenzo. :: CAROLINA SANTOS La gastronomía, el paisaje, la gente... las virtudes que los visitantes encuentran a la región son muchas y no dudan en afirmar que, en cuanto puedan, volverán JOSÉ L. GONZÁLEZ Viernes, 31 agosto 2018, 03:23

El verano en Asturias se resistió a llegar, pero cuando lo hizo se presentó con ganas. Tras un mes de julio más parecido a abril, llegó un agosto de playas llenas y muchos turistas por las calles dispuestos a disfrutar de una región con una oferta muy diferente a la de otras zonas como la mediterránea. Y lo cierto es que Asturias no ha salido nada mal parada en la evaluación de los visitantes encuestados por este diario, con una una nota que se mueve entre el notable alto y el sobresaliente.

Las razones de la gran calificación que obtiene Asturias a ojos de los visitantes son muchas. Santiago Arévalo, madrileño que se aloja junto a familia y amigos en Navia, pone a la región «un diez, sin dudarlo». Uno de los principales motivos es «el paisaje, las playas son maravillosas», explicó. Pero no es el único. La comida es otro de los fuertes de Asturias para este visitante que alaba la gastronomía asturiana, «sobre todo la fabada».

El malagueño Roberto Rincón tampoco se queda atrás en su calificación a la región: otro diez. «La naturaleza, la gente y la comida es lo que más me ha gustado y me sorprendió mucho el casco histórico de Avilés», señaló este visitante que tiene pensado desplazarse a la mariña lucense para regresar y conocer el suroccidente asturiano y la zona de Somiedo.

Algunos turistas que acuden a Gijón son asiduos al disfrute del verano en esta ciudad. Es el ejemplo de Silvia Suárez, vallisoletana que viaja a Asturias desde pequeña. Es por eso que ya se conoce gran parte de la comunidad. Si tuviera que destacar algo, se quedaría con el clima, muy diferente al que acostumbra en Castilla. De Gijón, que es una ciudad muy tranquila. A la hora de ponerle nota a la región es generosa, se queda Asturias con un 9. En cuanto a la comida, «estupenda».

Álvaro de la Iglesia, zamorano, de Asturias se queda con la comida. No es muy aficionado a la playa, aunque reconoce que la de San Lorenzo es «impresionante» y está «bastante limpia». Él es de los que se inclina por visitar la ciudad en profundidad y conocer el casco antiguo. «En Asturias se agradece que haya un poco de humedad y pocos grados. Nosotros venimos de un clima muy seco», comentó. En cuanto a la comida, no podría escoger; le gustan el cachopo, los cubiletes y los frixuelos. Por su parte, el cántabro Joshua Frankie y su familia han estado unos días disfrutando de playas como Xivares, Rodiles y San Lorenzo, que son «lo mejor de Asturias». Sin duda, para él, algo a destacar de la gastronomía asturiana son los cachopos. Diez sobre diez.

No todas las opiniones han sido tan positivas. Aunque José Antonio Márquez, que viene de Barcelona, disfruta perdiéndose «por las callejuelas del barrio antiguo de Oviedo», deja su nota en un 6. No obstante, amante de la fabada y el cachopo, no duda en afirmar que «volvería sin pensarlo, claro que sí».

Dos de las señas de identidad de la región son también dos de las cosas de las que más disfruta el valenciano Jesús Salvador: «El frío y la fabada». Este visitante al que solo le ha dado tiempo a conocer Oviedo deja la nota de Asturias en un 9, aunque aún quiere seguir su recorrido por la región en busca de espacios como Villaviciosa.

Un resumen de las opiniones de los turistas consultados deja claras conclusiones. La gastronomía asturiana es uno de los principales reclamos de la región, con platos estrella como la fabada y el cachopo. Los paisajes y el paisanaje es otro de puntos de fuertes de una comunidad en la que el tiempo, pese a todo, también se convierte en un reclamo para que los turistas abandonen Asturias más que satisfechos.