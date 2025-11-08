La UE cree que ya hay trenes a 200 por hora en Asturias y un diputado intenta corregir el error para no perder fondos

La Comisión Europea está redefiniendo sus prioridades en materia de alta velocidad con la intención de que los gobiernos de cada país aceleren determinadas inversiones. ... Es un nuevo escenario que aspira a tener consecuencias para Asturias.

Ahora está aún en vigor un reglamento aprobado bajo el impulso del anterior Ejecutivo comunitario, en 2024, y que marca las reglas de la llamada red transeuropea (TEN-T). En lo tocante a Asturias, mantiene el tramo ferroviario León-Oviedo-Gijón en el Corredor Atlántico, lo que implica que el objetivo es que llegue a 2030 adaptado a velocidades de «al menos» 160 kilómetros por hora para trenes de viajeros y de 100 para mercancías, además de contar con el ERTMS, el sistema de gestión de tráfico más moderno. También debería permitir composiciones de mercancías de 740 metros de longitud y en 2040 tener los túneles y viaductos adaptados al formato de las autopistas ferroviarias. Son parámetros que obligan a actuar en los tramos León-La Robla y Lena-Oviedo-Gijón.

Ampliar

En lugar de ceñirse a materializar ese reglamento, el nuevo ejecutivo que lidera Ursula von der Leyen está reajustando su hoja de ruta. Emitió un primer documento reforzando las obligaciones a los países miembros para que ejecuten en plazo las obras que adapten a la alta velocidad los tramos fronterizos, todo un mensaje directo a Francia y Portugal, que manejan programaciones más retrasadas que España en dichos proyectos.

Este semana el comisionado de Transportes, Apostolos Tzitzikostas, presentó además un Plan para la Alta Velocidad ferroviaria, que aspira a «acelerar» las inversiones entre las principales ciudades del continente. Entre las metas que marca está lograr a más tardar en 2040 servicios Madrid-París en seis horas y Madrid-Lisboa en tres horas.

El documento especifica mejoras horarias entre trece grandes urbes del Corredor Atlántico, de las que la representación española se queda en Madrid, Vigo, La Coruña, Bilbao, Sevilla, Zaragoza y Vitoria. Lo llamativo del informe es el mapa que realiza sobre la situación actual y esperada del corredor.

El mapa, que se reproduce en estas páginas, identifica el tramo Gijón-Oviedo como segmento ya operativo para velocidades superiores a 200 kilómetros por hora, al mismo nivel que, por ejemplo, Madrid-León, con lo que, bajo esta nueva consideración, no le sería exigible mejora alguna en términos de velocidad. De Oviedo-Lena se indica que alcanzaría dicho estatus en 2030. León-La Robla, se da ya por adaptado a este parámetro de velocidad.

La realidad es que la infraestructura entre Lena y Gijón sigue sin mejorar desde hace décadas, y entre León y La Robla solo lo hizo parcialmente. En Lena-Gijón los trenes tardan una hora para cubrir 60 kilómetros, con un subtramo apto para alcanzar los 140 por hora. En León-La Robla se llega a 160. Es decir, las condiciones actuales no son las que asume la Comisión.

Su plan especifica que el mapa elaborado se basa «en información suministrada por los Estados miembros» con los estudios en marcha en 2025. «No necesariamente refleja la opinión de la Comisión», acota.

Paso al frente de Adrián Pumares

Adrián Pumares, secretario general de Foro Asturias, está entre quienes se han percatado de que los mapas de Bruselas «no se corresponden con la realidad». Lo que reflejan «no es cierto con las infraestructuras y trazados actuales, ni con lo que está proyectado». «Si Bruselas planifica inversiones, prioridades y plazos basándose en datos erróneos que salen del propio Gobierno de España, Asturias puede quedar fuera de decisiones importantes en materia ferroviaria durante años», teme. Por ello anuncia que se dirigirá al nuevo coordinador del Corredor Atlántico, trasladándole una moción aprobada por la Junta General a instancias de Foro sobre las necesidades ferroviarias de Asturias.

Fuentes próximas al proceso de elaboración del nuevo plan ven «probable» que durante un tiempo surjan incoherencias en los mapas entre la planificación que dejó el anterior Ejecutivo comunitario y el actual. También se empieza a asumir en círculos comunitarios que para resolver las discordancias a medio plazo quizás deba ser actualizado el reglamento de la red TEN-T, asumiendo el nuevo enfoque.

Al margen de la planificación que Bruselas va a ir modulando, las intenciones a corto plazo del Ministerio de Transportes siguen intactas: pasan por completar las obras de duplicación entre Palencia y León, licitar la segunda fase de la modernizar León-La Robla, adjudicar las obras de mejora e instalación del ERTMS en Lena-Oviedo y seguir madurando el estudio informativo de la variante de Villabona.