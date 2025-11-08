El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Un AVE S-106 estacionado en Gijón junto a un cercanías de ancho métrico. José Simal
AVE en Asturias

La UE cree que ya hay trenes a 200 por hora en Asturias y un diputado intenta corregir el error para no perder fondos

En su nuevo plan Bruselas da por ya modernizado el tramo Oviedo-Gijón y solo espera mejoras de aquí a 2030 en Lena-Oviedo

Ramón Muñiz

Ramón Muñiz

Gijón

Sábado, 8 de noviembre 2025, 00:26

La Comisión Europea está redefiniendo sus prioridades en materia de alta velocidad con la intención de que los gobiernos de cada país aceleren determinadas inversiones. ... Es un nuevo escenario que aspira a tener consecuencias para Asturias.

