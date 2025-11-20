UGT exige que sea la plantilla de Cogersa la que gestione 'la plantona': «Tenemos la experiencia para ello»

El Consorcio de gestión de residuos (Cogersa) afronta días cruciales. La constructora Valtalia tenía previsto entregar este mes la 'plantona', tras la obra ... de reconstrucción y mejora. La instalación procesará los desperdicios que los asturianos dejan en el contenedor que no es para reciclar y precisa de unos 60 operarios. En 2024 Cogersa encomendó a Tragsa que los reclutara y gestionara durante un tiempo transitorio, de uno o dos años. Ahora la decisión de quién pone la plantilla está sin tomar.

Para resolver si la gestión de la 'plantona' se privatiza mediante un contrato de 96 millones, confía a un medio público propio (como Tragsa o el Serpa) o la asume Cogersa ampliando su nómina de trabajadores el consorcio ha convocado a su consejo de administración el próximo lunes, y a su junta universal el lunes siguiente, 1 de diciembre. En ese escenario UGT, el sindicato mayoritario con cinco de los 13 puestos en el comité de empresa, mostró ayer su «preocupación».

Mediante un comunicado la sección sindical reclamó que la planta «sea explotada por personal propio de la plantilla interna de Cogersa, apostando por un modelo de gestión directa y pública, que garantice el control, la estabilidad y la especialización técnica necesarias para una instalación de estas características». El sindicato considera que los trabajadores de Cogersa atesoran «la experiencia, el conocimiento acumulado y el compromiso». El presidente de la entidad y consejero de Medio Ambiente, Alejandro Calvo, viene apostando por una puesta en funcionamiento «progresiva y extendida», algo a lo que UGT responde solicitándole que «no se prolongue más allá de lo necesario». Por todo ello reclaman que se inicien los estudios previos para definir los nuevos puestos de trabajo a cubrir y se planifique un calendario de contrataciones. «Debe mantenerse la coherencia con las políticas de internalización aplicadas en los últimos años», demanda.