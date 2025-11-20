El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Plantona de Cogersa, que este mes debía quedar lista para empezar a funcionar. Jesús Manuel pardo
Residuos en Asturias

UGT exige que sea la plantilla de Cogersa la que gestione 'la plantona': «Tenemos la experiencia para ello»

El consorcio convoca a sus órganos de dirección para decidir si encarga a una empresa externa, pública o privada, el suministro de los trabajadores en la nueva nave o amplía el personal propio

Ramón Muñiz

Ramón Muñiz

Gijón

Jueves, 20 de noviembre 2025, 21:18

El Consorcio de gestión de residuos (Cogersa) afronta días cruciales. La constructora Valtalia tenía previsto entregar este mes la 'plantona', tras la obra ... de reconstrucción y mejora. La instalación procesará los desperdicios que los asturianos dejan en el contenedor que no es para reciclar y precisa de unos 60 operarios. En 2024 Cogersa encomendó a Tragsa que los reclutara y gestionara durante un tiempo transitorio, de uno o dos años. Ahora la decisión de quién pone la plantilla está sin tomar.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

