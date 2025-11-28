La UNED está disponible para todos: «No tiene límites geográficos, laborales o físicos» Un total de 231 egresados de grado y de máster culminaron «con éxito» el curso académico 2024-2025 en la UNED de Asturias

«Esta universidad pública, estatal y semipresencial cumple con su fin último: posibilitar la formación universitaria de todos los miembros de la sociedad que así lo deseen, sin que lo impidan limitaciones geográficas, laborales, familiares o físicas». Con estas palabras el director de la UNED en Asturias, Juan Carlos Menéndez Mato, felicitó este viernes a los egresados del curso 2024-2025 e inauguró el curso académico 2025-2026.

Según Menéndez, todos los que forman parte de UNED Asturias «somos conscientes de los sacrificios y renuncias que cada uno de ustedes ha tenido que realizar para alcanzar esta meta. Sacrificios a los que también se han sumado sus familiares y amigos, presentes en este acto», expresó el director de la institución.

Juan Carlos Menéndez subrayó que entre las funciones principales de la UNED está la de hacer llegar a toda la población «cultura, formación y educación». Así, desde UNED Asturias no sólo se ofrece enseñanza universitaria, «también se realizan cursos de extensión universitaria a lo largo de todo el año y cursos de verano en la etapa estival, se ofrece el certificado oficial de Formación Pedagógica y Didáctica en Formación Profesional y Deportiva para toda España, sin olvidar la oferta de idiomas y el importante programa de UNED Senior», afirmó.

En concreto, fueron 231 egresados de grado y de máster, de los cuales 135 son mujeres y 96 hombres, los que recibieron ayer sus diplomas por haber culminado «con éxito» sus estudios en la UNED de Asturias. Asimismo, de esos 231 egresados (grado y máster), 154 son de grado (92 mujeres y 62 hombres) y el resto de máster.

El acto estuvo presidido por la vicerrectora adjunta de Centros Asociados, María Isabel Martín de Llano, que estuvo acompañada, además del director de la UNED, por la directora general de Universidad del Principado de Asturias, Cristina González Morán; el concejal de Deportes y Educación del Ayuntamiento de Gijón, Jorge Pañeda Fernández, y el secretario de la UNED, Rubén Fernández.

Además, la lección inaugural estuvo a cargo de Leopoldo Tolivar Alas, presidente de la Real Academia Asturiana de Jurisprudencia, y llevó por título 'Encuadre y retos de las Academias'. En ella, Tolivar reflexionó sobre el hecho de que no existe en España una ley general sobre las Reales Academias. Sin embargo, en Asturias, «pionera en toda España», sí existe una Ley de Academias del Principado. Al tiempo que explicó que esta ley «se creo para promover la participación social en la vida cultural», zanjó.

También Cristina González Morán aseguró que «el modelo educativo de la UNED es pionero porque permite compaginar una formación de calidad con la vida privada y profesional», indicó.

El acto cerró con el himno universitario por excelencia 'Gaudeamus Igitur'.

