Unidad empresarial del Noroeste de España contra los peajes: «Son ilegales»

Unidad total del empresariado del Noroeste contra los peajes en las autopista. Los presidentes de las patronales de Asturias, Galicia y León se reunieron este ... lunes en Oviedo y han trasladado un mensaje claro y rotundo al Ministerio de Transportes: «Son ilegales y hay que eliminarlos». Ese es uno de os objetivos inmediatos que se han marcado estas entidades y, por ello, intensificarán su coordinación, con todas las medidas que sean necesarias, para que el Gobierno de España cumpla el dictamen de la Comisión Europea, que considera ilegales los peajes de las autopistas del Huerna y la gallega AP-9.

Los presidentes de la los empresarios del Noroeste se reunieron esta mañana en la sede de la Federación Asturiana de Empresarios. Se trataba de un encuentro de los que habitualmente mantienen para «trabajar y actuar de forma unidos» en defensa de los intereses mutuos, como explicó María Calvo, presidenta de la patronal de Asturias. De esta forma se abordaron los cambios que desde la Unión Europea se establecerán para la gestión de los fondos de cohesión -que prevén dar más capacidad de decisión a los estados a costa de quitárselo a las comunidades-, se analizó el ritmo de inversiones del Corredor Atlántico y, sobre todo, de los peajes.

Los tres territorios son de los más afectados por la losa que supone pagar por circular por sus principales vías de comunicación. «Es injusto y lastra la competitividad», dijo María Calvo. Un razonamiento con el que coinciden sus homólogos, Juan Manuel Vieites, presidente de Confederación de Empresarios de Galicia (CEG), y Juan María Vallejo, presidente de la Federación de Empresarios de León (Fele). Por ello, los tres recriminan al Ministerio de Transportes que haga caso omiso al dictamen de la Comisión Europea que declara ilegales los peajes de la AP-9 gallega y del Huerna. «El ministerio no puede obviar este dictamen por justicia y cohesión territorial», recalcó María Calvo.

Modelo asturiano

Tanto el presidente de la patronal gallega, como el de la leonesa, aplaudieron los pasos dados en Asturias para presionar al Gobierno de España. La canalización de las medidas se lleva a cabo en la Alianza por las Infraestructuras, donde participan el Gobierno del Principado, partidos políticos, empresarios, sindicatos y entidades sociales y ciudadanas. Por ello, Calvo, Vieites y Vallejo apuestan por intensificar esa colaboración entre todo el Noroeste. «La unidad es nuestra fuerza», dijo el presidente de la CEG. Ambas patronales aumentarán su coordinación para llevar a cabo las medidas necesarias para conseguir la supresión de los peajes. No descartan recurrir a la vía judicial, como han hecho las asociaciones de transportistas de Galicia.

Pero la supresión de los peajes no ha sido el único asunto de calado tratado por los líderes empresariales de Asturias, Gallicia y León. También el estado de las infraestructuras. Especialmente las actuaciones contempladas en el eje Noroeste del Corredor Atlántico. Los tres presidentes sí ponen en valor el aumento en las cantidades de las inversiones, hasta conseguir equipararse a las del Corredor del Mediterráneo. Sí consideran, no obstante, que los ritmos de ejecución no estén siendo los mismos. Por ello, exigen al Gobierno un calendario de inversiones -«es necesario tener un horizonte, saber cuándo se van a hacer», dijo el presidente de la CEG- para dar mayor certidumbre a posibles inversiones empresariales. También, como apunta la presidente de Fade, establecer prioridades, «porque hay inversiones más críticas que otras». En el caso de Asturias, las prioridades deben ser los accesos al puerto de El Musel, tanto por carretera como por ferrocarril, el desarrollo de la ZALIA y la adaptación de la línea Pola de Lena-Oviedo que permita a los trenes circular más rápido.

Entre los asuntos a tratar en la reunión de este lunes también se encontraba el de la gestión de los fondos europeos de cohesión para el periodo 2026-2034. La UE quiere modificar el sistema de gestión de los mismos, dando más capacidad de decisión a los estados miembros a costa de las comunidades. Las tres patronales no están de acuerdo con este sistema propuesto, porque entienden que no contribuirán a la finalidad de estos fondos, que no es otra que la cohesión entre territorios.