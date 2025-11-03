El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Juan Manuel Vieites, presidente de Confederación de Empresarios de Galicia (CEG), María Calvo, presidenta de Fade, y Juan María Vallejo, presidente de la Federación de Empresarios de León (Fele), tras la reunión en Oviedo. Álex Piña

Unidad empresarial del Noroeste de España contra los peajes: «Son ilegales»

Las patronales de Asturias, Galicia y León exigen en Oviedo al Gobierno de España que suprima los peajes del Huerna, la AP-9 y la AP-71. Reclaman también que se aceleren las inversiones en el Corredor Atlántico

Daniel Fernández

Daniel Fernández

Gijón

Lunes, 3 de noviembre 2025, 14:51

Comenta

Unidad total del empresariado del Noroeste contra los peajes en las autopista. Los presidentes de las patronales de Asturias, Galicia y León se reunieron este ... lunes en Oviedo y han trasladado un mensaje claro y rotundo al Ministerio de Transportes: «Son ilegales y hay que eliminarlos». Ese es uno de os objetivos inmediatos que se han marcado estas entidades y, por ello, intensificarán su coordinación, con todas las medidas que sean necesarias, para que el Gobierno de España cumpla el dictamen de la Comisión Europea, que considera ilegales los peajes de las autopistas del Huerna y la gallega AP-9.

