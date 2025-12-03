La Unión Europea evaluará en 2027 las pensiones y el sistema de cuidados de cada país

«En 2027, por primera vez se va a hacer un informe conjunto de la adecuación de las pensiones y de los sistemas de cuidados. ... Es la primera vez que se da la misma importancia al cuidado que a las pensiones. Esto es un hito. Significa que este área de la política estará recibiendo la misma atención que otras áreas que, tradicionalmente, se ha llevado más atención y más recursos». Stefania Ilinca, oficial técnico de la Oficina Europea de la Organización Mundial de la Salud (OMS) confirmó que la apuesta por el nuevo modelo de cuidados de larga duración realizada por Asturias la creación de Cecoec, el laboratorio del Centro de Competencia para la Economía del Cuidado de Larga Duración y el Envejecimiento Activo, financiado con fondos de la Unión Europea iban en la línea correcta.

En el congreso internacional que, bajo el amparo de Cecoec, se celebra los días 3 y 4 de diciembre en el gijonés recinto ferial Luis Adaro, la técnica de la OMS dejó claro el hito que afronta la Unión Europea, «dar al sistema de cuidados la importancia que, hasta ahora, tenían otros sectores». Quizá porque el viejo continente es, y lo será más en los próximo, más veterano que nunca. El 'baby-boom' no fue una explosión de natalidad exclusivo en España, sino que afectó a todo el continente. Uno que tiene la pirámide poblacional muy envejecida.

Por ese motivo, el foco se lleva poniendo en los últimos años en el envejecimiento. En el saludable y activo. Una circunstancia que, no obstante, la OMS reconoce que es difícil globalizar, puesto que «las oportunidades que tenemos para envejecer de forma saludable depende de nuestra situación socioeconómica. Solo un 40% de cómo envejecemos depende de nuestra genética, el 60% lo hace del entorno en el que vivimos».

Una situación que ha llevado a que «la Comisión Europea ha lanzado una herramienta para monitorizar todos los cambios en los sistemas de cuidados a nivel europeo. Se podrá ver qué ha hecho cada país y cada país tendrá que informar de lo que ha hecho en los últimos años y cómo van progresando en hacer que los sistemas de cuidados sean más asequibles, de mejor calidad y más accesibles».

Stefania Ilinca participó en una mesa redonda de las organizadas por Cecoec, como también lo hicieron Adelina Comas, directora del Observatorio Global de Cuidados de Larga Duración, y Ruru Ping, profesora en una universidad japonesa, además de especialista en cuidados de larga duración.

En ese sentido, Adelina Comas, que hizo de traductora improvisada de sus compañeras, afirmó que Asturias suena fuera de las fronteras regionales. «Llevo siguiendo desde hace tiempo la estrategia CuidAS y estoy muy interesada en el esfuerzo que se está haciendo para mejorar la calidad en las residencias» por lo que tiene mucho interés en la mesa redonda en la que, en la mañana del día 4, las responsables en la materia de Asturias, Castilla-La Mancha, Navarra, País Vasco y Galicia explicarán los modelos que están llevando a cabo en sus respectivas comunidades.

El modelo japonés

Explicó Comas la importancia de cambiar un sistema de cuidados «porque las personas hemos cambiado». Y de la unión del cuidado de la salud y el recorte en el gasto sanitario. «Se está estudiando reducir la prevalencia del Parkinson y su gran impacto económico». Sin olvidar, ella tampoco, que una planificación global «es difícil. Escucharemos como se habla del sistema de cuidados en Sudáfrica, en casas sin electricidad ni saneamiento».

A años luz de ese panorama sudafricano se encuentran los habitantes de Japón. Ruru Ping explicó que la importancia que el país da al envejecimiento saludable «es mucha» y que se trabaja tanto a nivel estatal como local. «Se han creado comunidades, con el apoyo de los voluntarios, en los que se ayuda a los demás a mantener un envejecimiento saludable». Unos voluntarios que, a su vez, se benefician «del cuidar de los demás».