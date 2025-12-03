El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Ruru Ping, Álvaro Alonso, Adelina Comas y Stefania Ilinca, en el congreso Cecoec. Jesús Manuel Pardo

La Unión Europea evaluará en 2027 las pensiones y el sistema de cuidados de cada país

Asturias, que lidera en España el cambio del modelo de cuidados de larga duración, acoge el congreso internacional de Economía del Cuidado y Silver Economy. La OMS advierte: «El envejecimiento saludable solo depende un 40% de la genética. El 60% restante depende del entorno en el que vivimos»

Chelo Tuya

Gijón

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 17:17

«En 2027, por primera vez se va a hacer un informe conjunto de la adecuación de las pensiones y de los sistemas de cuidados. ... Es la primera vez que se da la misma importancia al cuidado que a las pensiones. Esto es un hito. Significa que este área de la política estará recibiendo la misma atención que otras áreas que, tradicionalmente, se ha llevado más atención y más recursos». Stefania Ilinca, oficial técnico de la Oficina Europea de la Organización Mundial de la Salud (OMS) confirmó que la apuesta por el nuevo modelo de cuidados de larga duración realizada por Asturias la creación de Cecoec, el laboratorio del Centro de Competencia para la Economía del Cuidado de Larga Duración y el Envejecimiento Activo, financiado con fondos de la Unión Europea iban en la línea correcta.

