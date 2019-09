La Universidad «no tiene recursos» para poner en marcha el grado de Gastronomía Santiago García Granda. / E. C. «El grado de Gastronomía debería implantarse en Asturias, por nuestras características, por el atractivo turístico que pretendemos que nuestra comunidad tenga», ha explicado el rector Á. FUENTE/ O. ESTEBAN Jueves, 26 septiembre 2019, 14:54

La Facultad de Turismo de Oviedo había lanzado un mensaje a la Universidad de Oviedo que ya tiene respuesta. Ante la imposiblidad de poner en marcha el grado de Gastronomía, por no alcanzar el mínimo necesario de 15 alumnos, el centro había mostrado su confianza en contar con un título oficial de la Universidad, en lugar de tratarse de un título propio. Pero el rector, Santiago García Granda, ya ha dejado claro que no es posible. Al menos, no en solitario. «Salvo que el Principado de Asturias tenga algún plan para lanzar el grado, nosotros no tenemos recursos para ponerlo en marcha ahora mismo», ha asegurado esta mañana en Mieres.

La noticia saltó ayer. La decana de la facultad, Marían G. Rúa, admitía que tan solo seis estudiantes habían completado el proceso de inscripción y que, pese a las facilidades para obtener becas que habían anunciado, no ha dado tiempo a publicitar lo suficiente los nuevos estudios. La facultad, centro adscrito a la Unviersidad de Oviedo, había creado un patronato compuesto por las cámaras de Comercio de Oviedo, Avilés y Gijón, Otea, ALSA, Grupo El Gaitero, Inversiones Turísticas del Oriente, Caja Rural de Asturias, SabadellHerrero y Liberbank para gestionar las becas.

Ahora, el rector asegura que «tenemos que hablar con los promotores». Granda sigue creyendo en la necesidad de esos estudios: «El grado de Gastronomía debería implantarse en Asturias, por nuestras características, por el atractivo turístico que pretendemos que nuestra comunidad tenga. Necesitamos profesionales en esa rama». Por ello, al igual que ya avanzó la decana, «seguiremos trabajando con la facultad y el grupo promotor».