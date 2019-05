«La Universidad necesita dinero para investigación. Nos quedamos atrás» Alicia Yllera, Juan Sebastián López Arranz, Santiago García Granda, la homenajeada María Aurora Aragón, María Luisa Donaire y José Antonio Gómez, en el acto en el que se descubrió la placa. / ÁLEX PIÑA La exdecana 'Marita' Aragón, «una mujer que rompió todos los moldes», reivindica la labor de la institución académica durante su homenaje SANDRA S. FERRERÍA OVIEDO. Sábado, 25 mayo 2019, 01:59

La catedrática de Filología Francesa María Aurora Aragón, más conocida como 'Marita', recorrió ayer los pasillos del edificio departamental, en el campus de El Milán, donde disfrutó de un homenaje organizado por quienes fueron sus compañeros de docencia. «Hace once años que me jubilé y pensar que todavía se acuerdan de mí es una gran satisfacción», indicaba momentos antes de que comenzara el acto, presidido por el rector de la Universidad, Santiago García Granda.

María Aurora Aragón fue la primera mujer decana de la Facultad de Filosofía y Letras, desde 1984 hasta 1988. Antes ostentó el cargo de vicerrectora de la Universidad de Oviedo, entre 1982 y 1984, y repitió entre 1988 y 1996. Además, recibió del Gobierno francés el nombramiento de caballero de la Orden de Palmas Académicas. Durante 54 años dio clase en el campus de El Milán y fue la impulsora del departamento de Filología Inglesa, Francesa y Alemana. «Cuando fui a arreglar los papeles de la jubilación, el señor que me atendió dijo que era una barbaridad que hubiera trabajado 50 años. Y le dije que era tal el vicio que tenía que había pedido ser emérita para poder seguir cuatro años más», contó.

'Marita', además, no dudó en reconocer que la Universidad de Oviedo ha cambiado mucho aunque, en su opinión, «no para bien». Criticó el plan Bolonia, con el que no tuvo que lidiar «ya que se impuso cuando me jubilé». Además, insistió en que hay que destinar más fondos a la Universidad de más fondos. «Necesita dinero, aunque sea feo decirlo. Subvenciones para la ciencia, para la investigación. Nos estamos quedando atrás», lamentó. «Los políticos prometen mucho, pero ya veremos la semana que viene qué pasa», lamentó.

Rodeada de colegas, exalumnos y amigos, 'Marita' afirmó que es una satisfacción «que se acuerden de una profesora y que digan que los estudios fueron provechosos».

En el acto, intervino José Antonio Gómez Rodríguez, decano de la Facultad de Filosofía y Letras, quien destacó de la catedrática su dedicación. También María Luisa Donaire, directora del departamento de Filología Inglesa, Francesa y Alemana, para quien 'Marita' fue una pionera. «Rompió todos los moldes», destacó el recto.

Alicia Yllera, profesora emérita de Filología Francesa de la UNED, impartió la conferencia 'Una parodia renacentista de la literatura del Grial'. El acto finalizó con el descubrimiento de una placa que dará el nombre de María Aurora nombre al aula D1 del edificio departamental.