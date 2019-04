La mitad de los titulados de la Universidad de Oviedo trabaja al año de concluir sus estudios PABLO LORENZANA El 35% de los alumnos que comenzaron un grado en el curso 2014-2015 acabaron abandonándolo. El 11,8%, para cambiar de carrera LAURA MAYORDOMO Gijón Martes, 2 abril 2019, 15:56

«Nos esperábamos cifras bastante más bajas». La vicerrectora de Acción Transversal y Cooperación con la Empresa, Eugenia Suárez Serrano, reconoce que los resultados de la encuesta sobre empleabilidad entre alumnos de la Universidad de Oviedo que concluyeron sus estudios en el curso 2016-2017 le han supuesto una grata sorpresa. Porque lo que se encontraron tras conseguir contactar con casi el 47% de los 3.671 egresados hace dos años fue que, de media, algo más del 50% estaba trabajando. «Y un porcentaje muy alto, en cuestiones relacionadas con la formación que había recibido», añade la directora de Área de Calidad y Agenda 2030, Pilar González Torre. Ambas puntualizaron que los datos se obtienen mediante una encuesta a la que no han respondido todos los egresados y manifestaron que seguramente muchos de los que no contestaron no lo hicieron por estar precisamente trabajando. En cualquier caso, subrayaron, sus resultados pueden ser representativos del grado de inserción laboral de los titulados por la Universidad de Oviedo. «Demuestra que cuanta más titulación se tenga, el acceso al mercado de trabajo es mayor. No es verdad eso de que estudias una carrera para luego quedar al paro», defendió Suárez Serrano. La vicerrectora de Acción Transversal y Cooperación con la Empresa también señaló que la encuesta ha arrojado resultados como un cien por cien de empleabilidad en algunas ingenierías, como cabría esperar dada la elevada demanda de perfiles tecnológicos, pero también en estudios clásicos y románicos, de turismo y en el máster de género y diversidad. Según esa misma encuesta, biología, ingeniería química industrial y lenguas estarían entre las disciplinas con menos egresados empleados un año después de concluir sus estudios.

El informe anual del Comité de Calidad de la Universidad de Oviedo que esta mañana ha dado a conocer la institución académica señala también que la tasa de empleabilidad se sitúa casi trece puntos por encima de la media en el caso de estudios de másteres y que el 18,3% de los encuestados está en paro.

En relación con el rendimiento académico de quienes aún hoy pueblan las aulas de la Universidad, las cifras revelan una cierta estabilización en los tres últimos años. Los alumnos aprueban el 85% de las asignaturas a las que se presentan. Pero no siempre ocurre que se presentan a todas las materias de las que se han matriculado. Si se tiene en cuenta esa relación, la de asignaturas aprobadas y matriculadas, el porcentaje baja al 75%. Lo que sí ha mejorado, ligeramente, es la tasa de abandono. De los alumnos que ingresaron en la Universidad por primera vez en el curso 2014-2015 resulta que un 35% acabaron dejando la carrera de la que se matricularon. Es una cifra que «asusta» reconoció la vicerrectora de Acción Transversal y Cooperación con la Empresa pero de la que se puede extraer otra lectura si se tiene en cuenta que, de ese porcentaje de alumnos, un 11,8% no deja la Universidad sino que cambia de carrera. Restando también la cifra de alumnos que deben abandonar por no cumplir con el régimen de permanencia (que obliga a aprobar una determinada cantidad de créditos para poder continuar los estudios), los abandonos voluntarios se reducen al 5,3%

Del informe presentado esta mañana se extraen más datos. Como que la queja generalizada entre los profesores universitarios es el escaso nivel con que llegan los alumnos, su actitud y la escasa participación en el aula. Con todo, les dan una nota de notable.