La Universidad se queda sin cafeterías Varios jóvenes, en la zona del aulario sur de la Escuela Politécnica destinada a máquinas de vending. / DAMIÁN ARIENZA El rectorado quiere paliar la ausencia de este servicio en cinco facultades introduciendo productos más saludables en las máquinas expendedoras | Prevé una licitación conjunta que favorezca la adjudicación a una misma empresa LAURA MAYORDOMO OVIEDO. Lunes, 3 diciembre 2018, 02:44

'Por razones técnicas, la cafetería permanecerá cerrada hasta nuevo aviso. Disculpen las molestias'. Hace más de un año que el cartel luce en la facultad de Medicina. El pasado curso, alumnos y profesores se quedaron sin cafetería. Prácticamente dos años llevan la Escuela de Marina Civil y el Aulario Sur de la Escuela Politécnica de Ingeniería (EPI) de Gijón sin ella, tras un largo conflicto laboral con la concesionaria. En idéntica situación se encuentran en la Escuela de Ingeniería de Minas, Energía y Materiales de Oviedo. En Psicología, el cierre se produjo este curso, después de tres años en los que, según los estudiantes, el deterioro del servicio, a raíz de cambiar la empresa que lo explotaba, fue más que evidente. A todos los que cada día acuden a sus aulas y despachos no les queda más remedio que salir a la calle -en el caso de los ubicados en el centro de Oviedo- o recurrir a las máquinas de vending que hay en los pasillos para tomarse un café o un tentempié. En la mayoría de los casos, lo que se encuentran en ellas no les gusta. O mejor dicho, no les conviene. Snacks, chocolatinas, alimentos sin ningún tipo de valor nutricional, bebidas azucaradas... El rectorado es consciente de que no es la mejor oferta. Los propios alumnos se encargan de recordárselo en cuanto tienen ocasión, como ocurrió el pasado viernes durante el claustro.

Por eso, se están buscando alternativas. Sobre todo teniendo en cuenta el más que probable escenario de que la licitación de los servicios de explotación de las cafeterías -tanto las que están cerradas como a las que les ha llegado el momento de renovar el contrato- vuelvan a quedar desiertos. En el último año es algo que ha ocurrido en dos ocasiones, bien por no presentarse ofertas o bien por no cumplir las condiciones los licitadores que sí se concurrieron. Porque, asegura Santiago García Granda, «no hay tanta demanda como se puede pensa y eso desanima a los posibles candidatos» a explotar las cafeterías.

La alternativa que el rectorado quiere aplicar pasaría por contratar con empresas que den un servicio de vending más «completo, moderno y saludable», con espacios destinados a ello y sostenidos por las propias empresas.

Según reveló el rector el pasado viernes, la gerente de la Universidad ya está negociando con los suministradores de alimentos y bebidas, «con cierto éxito», para mejorar la oferta actual, para que en las máquinas uno pueda encontrar, por ejemplo, «fruta y comida fresca» y productos con menos aditivos. Sobre todo, con menos azúcar.

Productos de comercio justo

En este sentido, se siguen las recomendaciones dictadas hace unos meses por la Comisión Sectorial de CRUE Sostenibilidad. En el documento 'Fomento de los hábitos saludables en las universidades a través de las empresas adjudicatarias de los servicios de vending y restauración' se insta a que, en las máquinas expendedoras de bebidas frías, haya un 70% de productos saludables (agua, leche, yogur o keffir natural, gazpacho, salmorejo, fruta triturada o bebidas vegetales sin azúcares añadidos) y solo un 30% de refrescos, zumos, bebidas isotónicas o aguas saborizadas.

Se recomienda también incrementar la cantidad de productos procedentes de comercio justo -en el caso del café, infusiones o cacao, se habla de una oferta mínima del 50%-, de agricultura ecológica y especialmente de proximidad. Y reducir al máximo los envases, evitando sobre todo las bandejas de polietileno.