La Universidad revisará el grado de Gastronomía Jorge López de Bustamante, con los carteles de 'Se vende' que el colectivo de Asambleas de Estudiantes llevó al Consejo Social. / PIÑA «No entiendo el rechazo a una titulación que es muy interesante. Solo se oponen con argumentos ideológicos», critica la decana de la Facultad de Turismo de Oviedo L. MAYORDOMO / E. GARCÍA GIJÓN. Jueves, 29 noviembre 2018, 01:05

El de ayer tenía que ser el segundo paso en firme en la tramitación del grado en Ciencias de la Gastronomía y Artes Culinarias tras el visto bueno del Consejo de Gobierno de la Universidad, pero la aprobación por parte del Consejo Social tendrá que esperar. Ante las reticencias expresadas por miembros del Ejecutivo regional, además de otros colectivos, como el de estudiantes, el rector, Santiago García Granda, optó ayer por retirar este punto del orden del día del pleno. La decisión se conocía apenas una hora antes, en la reunión de la comisión de Gestión Universitaria. Entre los argumentos esgrimidos por el rector estaba la evidente falta de consenso para seguir adelante con la tramitación del grado tal y como está planteado ahora mismo.

La intención no es por tanto la de aparcar esta titulación -que se pretendía impartir en la Facultad de Turismo de Oviedo, centro privado adscrito a la Universidad, ya el próximo curso- sino la de madurar y revisar el grado, en aras de buscar ese consenso que ahora no existe.

«Se puedo decir que hemos pulsado el botón de pausa, pero vamos a seguir trabajando en este grado en el que creemos plenamente y por el que seguiremos apostando», aseguró ayer la decana de la Facultad de Turismo de Oviedo, Marián González Rúa, quien no ocultó su decepción ante el hecho de que la titulación no pasara ayer el filtro del Consejo Social. «Ha sido un jarro de agua fría», confesó. También dejó claro que no entiende el rechazo a una oferta académica «que no existe y es muy interesante por la necesaria profesionalización del sector». A su juicio, las críticas solo encierran «argumentos ideológicos» que ella no comparte porque «se habla de privatizar la Universidad cuando no es cierto. Somos un centro adscrito desde 1997 y lo único que cambia es que pretendemos dejar de impartir la titulación de Turismo para impartir la de Gastronomía. ¿Qué esta va a tener un coste? Sí, igual que lo tenía hasta ahora», subrayó.

Carteles de 'Se vende'

Al final, en el seno del Consejo Social sí que se llegó a hablar del grado, con opiniones a favor -además de la del propio rector, la del representante de la Federación de Empresarios- y en contra. Entre estas últimas fue especialmente llamativa la forma de presentar su rechazo por parte de las Asambleas de Estudiantes. Varios integrantes del colectivo se presentaron en el edificio Quirós con varios carteles de 'Se vende'. En unos, escrito a mano, se podía leer: 'llamar a Otea' (la patronal turística que gestiona el centro adscrito). En otro, que García Granda no tuvo inconveniente en recoger, ponía: 'llamar al rector'.

Fuera de la sede del Consejo Social, el consejero de Educación volvía sobre la cuestión. «Lo que dije y sigo manteniendo, defensores como somos de la cosa pública, es que no casa el hecho de aplaudir la implantación de un grado en Gastronomía privado, a coste cero para la Universidad pero de 5.000 o 6.000 euros para el alumnado, con la bajada que se ha logrado en los presupuestos de las matrículas de grado y máster».