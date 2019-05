La Universidad perpetúa a Luis Adaro La directora general de Universidades, Cristina Valdés; el rector, Santiago García Granda; el director de la Escuela de Ingeniería de Minas, Francisco Blanco; y Luis Adaro de Jove, biznieto del homenajeado, ante las dos placas que identifican al Aula Luis Adaro y Magro de Historia y Patrimonio Industrial. / ÁLEX PIÑA «La figura más destacada de la revolución industrial» en la región da nombre a un aula LAURA MAYORDOMO OVIEDO. Miércoles, 8 mayo 2019, 02:35

«Han sido los ingenieros de Minas quienes, hace más de cien años, hicieron que Asturias despegase industrialmente. Ingenieros como Luis Adaro y Magro, que con sus iniciativas y duro trabajo hicieron de Asturias lo que hoy es». Biznieto y tataranietos de quien fue «la figura más importante de la revolución industrial en Asturias» asistieron ayer en la Escuela de Ingeniería de Minas de Oviedo a la inauguración del Aula Luis Adaro y Magro de Historia y Patrimonio Industrial, el reconocimiento con el que se pretende perpetuar su memoria. «Deber ser el catalizador del estudio y difusión del patrimonio industrial asturiano desde la Universidad de Oviedo y desde una óptica multidisciplinar», se marcó como objetivo Francisco Blanco, director de la Escuela de Minas.

Porque además de a un aula -la número 9 de la escuela, cuya placa se descubrió ayer-, Luis Adaro y Magro dará nombre a un ciclo de conferencias sobre la historia, el patrimonio y el turismo industrial -que darán lugar a la publicación de estudios y monografías- y a unos premios con los que se reconocerán los mejores trabajos de fin de grado y de máster de los alumnos de la Universidad de Oviedo que aborden estos temas.

Todo, con el fin de rendir homenaje a «uno de los ingenieros de Minas más destacados que trabajó en Asturias» -como se le recuerda en la placa colocada junto a su aula-, de fomentar el estudio de la historia de la industria y la tecnología y de aplicar esos estudios a la conservación y difusión del patrimonio industrial del Principado. Es «un reto importante», reconoció Blanco, «pero no me cabe duda de que si tomamos como ejemplo el espíritu y la capacidad de trabajo de la familia Adaro y, en particular, de Luis Adaro y Magro, no solo se alcanzarán estos fines sino que se lograrán otros que irán surgiendo con el paso del tiempo».

A su «vertiginosa» vida y las muchas iniciativas puestas en marcha por su bisabuelo en el campo de la minería, la siderurgia, la geología, la administración pública, la legislación o los transportes terrestres se refirió también Luis Adaro y Jove, presidente de Adaro Tecnología, quien desveló además aspectos más humanos de su antepasado. «Autodidacta en formación permanente, socialmente justo, siempre preocupado por el bienestar de los obreros, persona recia y generosa, de gran sensibilidad artística que tenía en la pintura una de sus grandes pasiones», le definió.

La directora general de Universidades, Cristina Valdés, expresó su anhelo de que la labor de Luis Adaro y Magro, «empresario audaz y combativo», sea «recordada y aprendida» y su obra «siempre perpetuada».

Por su parte, el rector de la Universidad de Oviedo, Santiago García Granda, destacó el acierto de la Escuela de Ingeniería de Minas de crear aulas ligadas a figuras «que significaron mucho en el desarrollo industrial de Asturias» en la medida en que «es importante para las futuras generaciones» y contribuirá a «revitalizar la actividad» de la propia escuela. De ahí su deseo: «Larga vida al aula Luis Adaro».