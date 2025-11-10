25 años llevando la ciencia a las aulas: todo sobre la semana que organiza la Universidad de Oviedo 15.000 estudiantes de 123 centros participarán en esta edición, que llega con récord de demanda y con novedades

Olga Esteban Gijón Lunes, 10 de noviembre 2025, 15:37

Tienen la oportunidad de conocer laboratorios a los que normalmente solo acceden los investigadores. Aprender cómo se identifican las mutaciones que causan el cáncer o por qué la luna cambia de forma. Explorar en el microscopio. Escuchar a científicos de primer nivel. Convertirse en detectives digitales para desenmascarar las mentiras de la Inteligencia Artificial. Incluso pueden tocar un corazón. Son solo algunas de las muchas oportunidades que la Semana de la Ciencia y la Innovación de la Universidad de Oviedo ofrece a los estudiantes asturianos. Ya son 25 años acercando la ciencia a las aulas.

Nada menos que 15.000 estudiantes de 123 centros participarán en esta XXV edición del mayor evento de divulgación científica de Asturias, que arranca hoy y se desarrollará hasta el próximo 23 de noviembre. La comunidad universitaria ha preparado 147 actividades que se replicarán hasta en 356 ocasiones.

Para que el intenso programa se lleve a cabo, 200 investigadores participan: coordinarán talleres, llevarán experimentos y charlas a colegios e institutos y ofrecerán conferencias en la propia Universidad. Y también en los bares, que hasta allí llegará la ciencia, sin olvidar diversas actividades de ciencia inclusiva. La iniciativa cuenta con la colaboración del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, a través de la Fundación Española para la Ciencia y Tecnología (FECYT), y del Gobierno del Principado de Asturias.

«Durante el mes de noviembre la universidad se convierte en un escaparate que sirve tanto para mostrar el inmenso trabajo que se lleva a cabo en todos los centros y laboratorios, como para atraer talento y estimular el interés científico entre las nuevas generaciones», destaca la vicerrectora de Investigación, Irene Díaz. El evento «permite visibilizar la ciencia, sacándola de los laboratorios y llevarla a los espacios públicos».

Ciencia en el bar

Es una de las grandes novedades del programa de la XXV Semana de la Ciencia y la Innovación de la Universidad de Oviedo. El programa Ciencia en el bar llevará breves charlas de divulgación científica al Chelsea Café Lounge, un local situado en la calle Argüelles de Oviedo. Serán cuatro conferencias de unos 20 minutos de duración y de las áreas de conocimiento más diversas: desde los mitos nutricionales y la luna a entre tú y yo hay química.

Mostrando la ciencia

Es una de las actividades organizadas para el evento en los centros educativos: 'Voces de la Ciencia Escolar: la ciencia responde', en la que participan 40 centros educativos de Educación Infantil y Primaria y más de 1.300 niños y niñas. Esta propuesta invita a los centros educativos a emitir breves mensajes científicos, de aproximadamente un minuto, a través de la megafonía del centro durante la Semana de la Ciencia. Cada día se abordará una curiosidad diferente, como por qué la Luna cambia de forma, por qué el cielo es azul o por qué flotan algunos objetos. Una manera sencilla, sonora y divertida de llenar las aulas de ciencia y despertar la curiosidad del alumnado.

Ciencia apasionante

Bajo el lema Ciencia apasionante, se engloban casi medio centenar de itinerarios por laboratorios y departamentos de la Universidad de Oviedo que permitirán a casi 4.500 estudiantes de Primaria, Secundaria, Bachillerato y Ciclos Formativos conocer de primera mano el trabajo que desarrollan y acercarse así a la práctica científica para generar talento y fomentar vocaciones científicas. Un total de 72 centros educativos de la región han solicitado participar en una visita a alguna de las actividades desarrolladas en las instalaciones de la institución académica.

Entre las más demandadas, la visita al Museo Anatómico de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud, en la que se mostrarán maquetas, piezas naturales, huesos y cadáveres con los que trabajan el profesorado y el estudiantado del centro.

Día de la ciencia en mi colegio

Asimismo, en el marco del Día de la Ciencia en mi Colegio, el personal investigador de la institución académica asturiana impartirá más de un centenar de charlas en centros educativos, que llegarán a más de 10.000 estudiantes. Estas conferencias, que abarcan todas las áreas de conocimiento, suscitan año tras año un mayor interés tanto por parte de los investigadores e investigadoras de la Universidad como por parte de los colegios e institutos asturianos. En concreto, para esta edición se han registrado 767 conferencias solicitadas (un 17% más que en 2024), procedentes de 148 centros educativos, para 28.652 estudiantes de Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato y Ciclos Formativos, superando el récord de solicitudes hasta la fecha.

Entre las que más interés suscitaron por parte de los centros educativos se encuentran 'La farmacia secreta del suelo', que imparten Gemma Fernández García y Paula Valdés Chiara; 'El viaje de un glóbulo rojo: de la médula ósea a la sangre', de Pedro González Menéndez y 'Una aldea de la Asturias medieval', de Paloma Sánchez Broch.

Otras actividades

Dentro de la programación de la Semana de la Ciencia y la Innovación de la Universidad de Oviedo se han diseñado cinco talleres para adultos, todos ellos con aforo completo, y cuatro conferencias en el Aula Magna del Edificio Histórico. Entre estas últimas se encuentra la titulada 'Ciencia con impacto: la contribución del IUOPA al conocimiento del cáncer', que impartirá Rosa María Sainz Menéndez este lunes, coincidiendo con el acto inaugural, que presidirá la vicerrectora de Investigación, Irene Díaz, junto a la directora del Instituto Universitario de Oncología del Principado de Asturias, Ana Gutiérrez.

Otra de las conferencias, que responderá a un asunto de actualidad científica, es la titulada 'El descubrimiento de las células que previenen la autoinmunidad'. (Conferencia sobre la temática del Premio Nobel de Medicina 2025). La impartirá el catedrático Segundo González, del Departamento de Biología Funcional.

Además, la Universidad de Oviedo se suma a la celebración de Año Internacional de la Conservación de los Glaciares con la conferencia divulgativa 'La Antártida: el continente sin dueño' impartida por el profesor Jesús Ruiz del Departamento de Geografía.

¿Llegar a Marte? ¿Curar el cáncer?

Hay otra novedad para celebrar los 25 años de divulgación científica. La Universidad ha invitado a toda la comunidad universitarias (desde el profesorado hasta el estudiantado, pasando por le personal de Servicios), a participar en la creación de breves vídeos de unos 40 segundos que reflejen la pasión por la ciencia, la investigación y la innovación. En estos reels, las personas participantes explican cuál es, en su opinión, el mayor avance científico de los últimos 25 años y cuál creen que serán el más importante de los próximos 25. También opinan sobre qué hito creen más factible en el futuro: colonizar Marte, curar el cáncer, encontrar vida extraterrestre o que la inteligencia artificial emule o supere a la humana.