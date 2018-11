María Neira asegura que «nos irá mucho mejor a todos sin combustibles fósiles» María Neira, directora de Salud Pública de la Organización Mundial de la Salud. «Acabemos con la dependencia de estas energías», pide la directora de Salud Pública de la Organización Mundial de la Salud en la celebración de la festividad de Santa Catalina EUGENIA GARCÍA Lunes, 26 noviembre 2018, 14:45

El rector de la Universidad de Oviedo, Santiago García Granda, ha presidido esta mañana el acto de celebración de la festividad de Santa Catalina, en el que la directora de Salud Pública de la Organización Mundial de la Salud, María Neira, hizo un llamamiento a acabar con los combustibles fósiles.

Esgrimiendo el argumento de la salud, la doctora asturiana regresó a la Universidad donde estudió para alertar de los efectos nocivos que la contaminación ambiental tiene sobre el ser humano. Un factor que provoca 400.000 muertes al año en Europa y que, tal y como resaltó, se puede evitar.

«El 93% de la población global respira un aire que no se corresponde con los estándares recomendados por la OMS», alertó Neira. Unos niveles recomendados que «no son ilusorios», como prueban algunos países en los que se toman «decisiones estratégicas que no sólo permiten no destruir ni los pulmones, ni el cerebro, ni el sistema cardiovascular de sus habitantes, sino también tener un desarrollo económico enorme».

«Los combustibles fósiles matan, están generando una contaminación que nos está matando. La dependencia de estas energías representa una importante epidemia», advirtió. Pero afortunadamente las soluciones para reducir los niveles de contaminación ambiental «existen, y pasan por una energía sostenible y una movilidad limpia». «El país que escoja su política de energía, si lo hace bien, va a ser ganador en todos los ámbitos, pero sobre todo el económico», remarcó Neira. Y parafraseando a Donald Trump, pidió «hagamos nuestros pulmones limpios y grandes de nuevo».

Protocolo contra el acoso

Tras la entrega de 57 premios de Fin de Grado y el galardón al Mejor Expediente del curso, tomó la palabra el rector de la Universidad de Oviedo, Santiago García Granda. Tras felicitar a los estudiantes, se refirió al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, cuyos planteamientos trasladó a la institución que preside. «Ningún lugar está libre de violencia», reconoció, y por ello, indicó, la Universidad ha elaborado su propio 'Protocolo para la prevención y procedimiento de actuación en caso de acoso moral, por razón de sexo, discapacidad, orientación sexual o creencias', así como un segundo Plan de Igualdad y, por primera vez, una Memoria de Responsabilidad Social Corporativa que será presentada en los próximos días. Algo que cobra especial relevancia en un curso en el que se llegó a apartar de la docencia a un profesor acusado de acoso sexual a sus alumnas.

Asimismo, el rector hizo especial hincapié en la colaboración entre la Universidad y las empresas. «Hemos tomado nota de las críticas que nos señalaban barreras» a este vínculo, reconoció, «y por ello hemos replanteado la forma de cooperar estratégicamente con las empresas, mejorando las prácticas, potenciando nuestra orientación internacional y facilitando la puesta en valor de la investigación aplicada».

Igualmente se refirió el rector a la Formación Dual Universitaria, un programa desarrollado junto a la Federación Asturiana de Empresarios «que complementará los programas de prácticas». El rector finalizó su intervención declamando en asturiano los últimos versos del poema de Constantino Cavafis 'Itaca'.