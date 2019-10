Sanción temporal para un profesor de la Universidad de Oviedo por trato vejatorio a los alumnos La protesta tuvo lugar el curso pasado y fue trasladada a la Comisión de Disciplina de la institución académica, que hizo una propuesta de sanción ELENA RODRÍGUEZ Gijón Miércoles, 9 octubre 2019, 14:49

La Universidad de Oviedo ha sancionado temporalmente a un profesor del área de Ciencias de la Salud tras la denuncia presentada por un grupo de alumnos por trato vejatorio.

La protesta tuvo lugar el curso pasado y fue trasladada a la Comisión de Disciplina de la institución académica, que investiga todas las denuncias que le son derivadas. Una vez escuchadas las partes, que fueron llamadas a declarar, el instructor del expediente hizo una propuesta de sanción. El docente alegó. Ahora ha sido el rector, Santiago García Granda, quien ha ratificado esa sanción tras estudiar toda la documentación. No obstante, la resolución, que consiste en la suspensión de empleo y sueldo, no es firme y cabe recurso contra ella. Por lo tanto, aún no se ha ejecutado.