Barbón: «Todos los gobiernos, incluido el mío, hemos cometido errores ante este virus desconocido» García Granda y Barbón durante el acto de apertura del curso. / Mario Rojas «No soy un opinador frente a aquellos con un dosis permanente de buscar la foto y que no tienen otra manera de proponer», contesta sobre la homilía de ayer del arzobispo | El rector destaca el protocolo general en la Universidad de Oviedo y los planes de contingencia de los centros en la apertura del curso académico ELENA RODRÍGUEZ Gijón Miércoles, 9 septiembre 2020, 12:50

Con su mascarilla roja -«no por color corporativo», sino por ser licenciado en Derecho, ha comparecido esta mañana el presidente del Principado, Adrián Barbón, junto al rector, Santiago García Granda, en la inauguración del curso académico. «El curso tiene que seguir adelante con todas las medidas sanitarias. Está en juego el futuro de los estudiantes. En Asturias tomamos todas las decisiones anteponiendo la salud, aunque no podemos bajar la guardia, porque los datos empeoran y seguimos sin vacuna. La mejor vacuna somos nosotros mismos», ha dicho tras destacar «el inmenso placer» de estar en la apertura del curso. «Me siento en mi casa».

Preguntado sobre la homilía de ayer del arzobispo, Jesús Sanz Montes, muy crítico con la gestión de la pandemia por parte del Gobierno de Pedro Sánchez, ha señalado: «Mi función no es ser un opinador. No soy opinador frente a aquellos con una dosis permanente de aparecer en la foto y que no tienen otra manera de proponer».

Aun así, ha querido subrayar que «este es un virus desconocido para quienes verdaderamente importan, que son los científicos. Todos los gobiernos, incluido el mío, hemos cometido errores como consecuencia del desconocimiento. Ahora, claro está, no estamos como en marzo. No creo que nadie haya tenido mala intención. El estado de alarma ha sido la mejor respuesta jurídico-constitucional para controlar la situación. El Gobierno de Pedro Sánchez adoptó una decisión valiente y pagó un peaje político». Ha hecho una llamada a la unidad, «dejarse de tacticismos, del aplauso fácil, del desgaste al Gobierno y del partidismo como si no existiera».

Y ha recordado que insistió en que Madrid, Cataluña y Castilla y León pasarán por todas las fases de desescalada, que «fue lo que demostró que era eficaz».

Elecciones al Rectorado, a finales de noviembre

Por su parte, el rector de la Universidad, Santiago García Granda, ha destacado el protocolo general y los planes de contingencia de los centros y ha señalado que «no había razón para aplazar el curso, aunque no sabemos cómo va a evolucionar la situación». El comienzo, por cuestiones de espacio, será «irregular». «En unos, de una manera y en otros, de otra, pero el objetivo es que haya la mayor actividad, adaptándolo a nuestros recursos». Volvió a destacar las instalaciones de Caja Rural junto al Tartiere y el polideportivo de Llamaquique, como espacios que se han habilitado obse utilizarán.

Las elecciones al Rectorado tendrán lugar a finales de noviembre.