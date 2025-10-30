El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

José Carlos Nuñez ante la Facultad de Psicología. José Vallina
José Carlos Núñez, catedrático de Psicología Evolutiva y de la Educación en la Universidad de Oviedo

«Si un joven llega a la universidad y no es capaz de hacer las cosas solo, hay un problema»

«Protegemos a los hijos demasiado. Lo hacemos con buenas intenciones, pero con malos resultados»

Olga Esteban

Olga Esteban

Gijón

Jueves, 30 de octubre 2025, 06:35

Es catedrático de Psicología Evolutiva y de la Educación en la Universidad de Oviedo, miembro del Grupo de investigación ADIR (Grupo de Aprendizaje Escolar, Dificultades ... y Rendimiento Académico). osé Carlos Núñez Pérez, exdecano de la Facultad de Psicología de la Universidad de Oviedo, analiza en esta entrevista qué está ocurriendo para que centros universitarios como las facultades de Educación de Oviedo o Granada hayan tenido que plantarse y dejar claro a los padres que sus hijos son mayores de edad y, por lo tanto, responsables (legalmente, sobre todo) de hacer sus trámites y consultar sus datos.

