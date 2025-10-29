El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Una alumna lee el cartel de la Facultad de Educación que informa de que no se pueden dar datos a los padres Mario Rojas

La Universidad de Oviedo prohíbe a los padres acceder a las notas y reclamar exámenes

La institución académica, obligada a recordar que sus alumnos son mayores de edad y el reglamento impide la intervención de sus progenitores

Olga Esteban

Olga Esteban

Gijón

Miércoles, 29 de octubre 2025, 06:15

Comenta

Hace unos días, las redes sociales ardían: la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Granada se había visto obligada a poner ... este cartel: «El Vicedecanato de Prácticas no atiende a padres. Todo el alumnado matriculado es mayor de edad». Impensable para muchas generaciones que los padres acudieran a hacer los trámites de sus hijos a la Universidad. Pero es la realidad. Y no solo en Granada. Lo es también en Asturias, en la Universidad de Oviedo. Y en la misma facultad, de hecho. En Educación y Formación del Profesorado se vieron obligados a finales del curso pasado a poner un cartel similar, con más información pero con el mismo fin: los padres no pueden actuar por los hijos, que son mayores de edad. Si el sentido común no basta, hay una ley, la de Protección de Datos.

