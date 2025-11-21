El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
De izquierda a derecha, Cristina Fanjul, Santiago García Granda, Nicolás de Abajo, Juan Vázquez, Irene Díaz, Ladislao de Arriba Azcona, Yolanda Martínez Bajo, Javier Sáenz de Jubera, Ignacio Villaverde, José Miguel Arias, Flor Álvarez, Juan Sebastián López Arranz, Eva Pando, Susana Luque y Ángel Espiniella. UNIOVI

La Universidad de Oviedo renueva su Consejo Asesor con once perfiles vinculados a la investigación y a la empresa

Entre los nuevos nombramientos se encuentran Javier Sáenz de Jubera, presidente de TotalEnergies; Nicolás de Abajo, responsable de centros en I+D+i de ArcelorMittal, y María Neira, directora de Salud Pública de la OMS

D. Espina

Oviedo

Viernes, 21 de noviembre 2025, 16:25

Comenta

La Universidad de Oviedo ha renovado su Consejo Asesor de Políticas Universitarias, con el que la institución académica asturiana busca escuchar a voces ... expertas de la gestión universitaria y del tejido empresarial para enriquecer su estrategia de futuro. En concreto, según informó la Universidad este viernes, suma 11 nuevos perfiles, relacionados tanto con el sector productivo como con la investigación. Se trata de Javier Sáenz de Jubera, presidente de TotalEnergies; Nicolás de Abajo, responsable de centros en I+D+i de ArcelorMittal; Teresa Sanjurjo, directora de la Fundación Princesa de Asturias; Carmen Díaz, CEO de Holcim España; Yolanda Martínez Bajo, directora de Talento y Cultura de BBVA en España; Cristina Fanjul, directora del Centro de Europeo de Empresas e Innovación del Principado de Asturias (CEEI); Eva Pando, directora de la Fundación Caja Rural de Asturias; Flor Álvarez, consejera del grupo Asturmadi; María Neira, directora del Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de la OMS; Dorothy Kelly, catedrática del Departamento de Traducción e Interpretación de la Universidad de Granada, y José Miguel Arias, profesor del área de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación de la Universidad de Oviedo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una fuerte granizada provoca una colisión entre nueve coches en la autovía del Cantábrico: hay tres heridos
  2. 2 Fallece el joven de 36 años que resultó herido mientras cortaba un árbol en Oviedo
  3. 3 Un nuevo robo en un chalé en Gijón pone en jaque a las fuerzas de seguridad
  4. 4 Muere una niña de 6 años y otra de 4 ingresada en la UCI tras acudir a una clínica dental en Valencia
  5. 5

    La jueza concede el primer permiso de salida a la condenada por asesinar a Isabel Carrasco
  6. 6 De la dictadura a la democracia: así ha cambiado Gijón en los últimos 50 años
  7. 7

    Los integrantes de la Brigada de Salvamento Minero de Asturias dimiten en bloque tras acumular más de 9.000 horas impagadas
  8. 8 Nieve, granizo y lluvia en el primer temporal del otoño en Asturias
  9. 9

    El Supremo condena al fiscal general por revelación de secretos y le inhabilita dos años
  10. 10

    La tormenta política por la condena al fiscal general llega a Asturias: piden nuevas elecciones

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio La Universidad de Oviedo renueva su Consejo Asesor con once perfiles vinculados a la investigación y a la empresa

La Universidad de Oviedo renueva su Consejo Asesor con once perfiles vinculados a la investigación y a la empresa