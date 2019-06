Asturias tendrá tuna femenina

Un concepto de «salir por la noche muy diferente». Así definen las integrantes de la tuna femenina novata de la Universidad de Oviedo la formación a la que han llegado poco a poco gracias a las redes sociales y al boca a boca.

Celia Fernández, estudiante de Ingeniería Industrial, fue la pionera. Puso en marcha la iniciativa en marzo de 2018 con Atali Vega, estudiante de ADE y Derecho en Oviedo. «Siempre me había llamado la atención el tema de la tuna, pero en Oviedo solo estaba la de chicos. Coincidí con la tuna de Salamanca aquí, salí y me lo pasé genial. Enseguida me puse a buscar gente que me acompañara en la aventura», explica.

Por mensajería contactó con Atali, a la que conocía del instituto: «Empezamos una campaña por redes sociales, a ver quién se animaba». Así llegaron Andrea Fernández, estudiante de Historia; Sara Álvarez, de Filología Hispánica; Aida Muñoz y Elisa Esperante, ambas de Historia y Ciencias de la Música.

Aida Muñoz, Sara Álvarez, Celia Fernández, Atali Vega, Andrea Fernández y Elisa Esperante, integrantes de la tuna femenina novata universitaria. / P. L.

Oficialmente no son una tuna, «pero estamos en ello». Aunque parezca extraño, el proceso es largo y lento. «Cuando entras en este mundo, hace falta que otra tuna te apadrine, para guiarte, para orientarte y para presentarte a más gente», indican. Ellas cuentan con el respaldo de la tuna de la Universidad de Oviedo, formación exclusivamente masculina. «Cuando nos den la beca ya nos podremos denominar tuna, ahora de momento somos novatas», explican.

Con guitarras, bandurrias, ukeleles, laudes y panderetas, y con medias blancas –simbolo de novataje–, recorren los bares de Oviedo, y a veces los de Gijón y Avilés, con canciones básicas –«de fondo de armario»– como 'Adelita', 'Clavelitos' o 'Las cintas de mi capa'. «A veces nos piden pasodobles y también los tocamos, vamos incorporando poco a poco repertorio porque todas empezamos de cero y cuesta aprenderse las canciones», dicen durante uno de sus ensayos que realizan los domingos por la tarde en una terraza de un bar de Oviedo.

Esta tuna novata en el último año ha recorrido lugares como Cádiz, donde se celebró un encuentro de tunas femeninas, o Astorga, sede de otro certamen. Además, dentro de sus anécdotas se encuentra haber ido a rondar a uno de los integrantes de la tuna masculina de Oviedo durante su despedida de soltero en una casa rural en Quirós. «Fue muy emocionante», recuerdan.

Este verano están organizando un viaje a Francia con la tuna novata de Medicina de Barcelona. «Es una manera de relacionarte con gente de la otra punta del país», señalan.

La bandurria no puede faltar. / P. L.

Pese a que la tuna femenina no es algo demasiado típico, ellas quieren romper moldes. «La cosa va avanzando y la gente se ha modernizado», añaden. También explican lo emocionante que es que mujeres de todas las edades se acerquen a ellas para decirles que cuando eran estudiantes también habrían querido poder pertenecer a la tuna: «Es como si ahora sintieran un empoderamiento».

Ahora «y siempre», la tuna novata se encuentra buscando más estudiantes que se unan. Aunque no sepan tocar nada «no hay problema», se aprende «y sin ningún tipo de presión». Es una «alegría» cuando viene alguien nuevo.