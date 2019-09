Uno de cada tres docentes de la pública tendrá este curso un contrato temporal Opositores a la especialidad de Educación Primaria, en Gijón, en una de las últimas convocatorias. / P. UCHA A la alta tasa de interinidad se suma el envejecimiento: Asturias suma doce profesores mayores de 50 años por cada menor de 30 OLGA ESTEBAN GIJÓN. Lunes, 16 septiembre 2019, 02:49

La educación en Asturias está pagando, como en el resto del país y el resto de sectores, los continuos recortes y las decisiones que los Gobiernos fueron tomando en los peores años de la crisis económica. La imposibilidad de convocar oposiciones, la supresión del incentivo a la prejubilación, las tasas de reposición... Todo ello ha dado lugar a que a día de hoy la plantilla docente asturiana tenga dos características que urge corregir. Por un lado, la altísima tasa de interinidad en los centros públicos. Hasta tal punto que uno de cada tres docentes tendrá en este curso que acaba de arrancar un contrato temporal. Todo, teniendo en cuenta las cifras de este mes de septiembre, aún no definitivas, ya que se espera todavía alguna importante adjudicación de plazas para interinos.

En cualquier caso, la plantilla docente entre todos los niveles no universitarios es de unos 11.700 profesores, ya que a las cifras del curso pasado hay que sumar las 420 nuevas plazas que se han generado tras la rebaja de las horas lectivas en Secundaria a 18. En cuanto a los interinos, ya se han adjudicado más de 3.000 plazas y la segunda gran convocatoria se espera que sea entre 500 y 700, cifras de los dos últimos cursos. La cifra no ha hecho más que aumentar en los últimos años. La situación es aún más grave en Secundaria, donde unos 1.800 de los 4.500 profesores, esto es, el 40%, no tienen plaza fija.

Los datos de Asturias están por encima de la media del país. Según el informe publicado por CC OO, la temporalidad en España está por encima del 21%, unos 120.000 del medio millón que hay. Y eso que España alcanzó un compromiso con Bruselas para reducir la tasa al 8%. Es evidente que ese objetivo queda muy lejos. Porque, al menos en el caso de Asturias, ni siquiera las grandes convocatorias de empleo público de los últimos años consiguen reducir una tasa que no ha hecho más que crecer. Ya hace unos años el exconsejero Genero Alonso admitía que era «difícilmente soportable». Y la actual, Carmen Suárez, no solo ha hecho referencia a eso sino a una situación más agravada si cabe: del total de interinos que han sido contratados al inicio del curso, un 40% aproximadamente son a media jornada. Admite que la situación no es la idónea. Pero es la que hay, dice. Y existe en toda España, donde la temporalidad entre 2009 y 2017 aumentó un 49%.

«Dos efectos tuvieron los recortes: destrucción de empleo y aumento de la temporalidad y parcialidad laboral», refleja CC OO. La cuestión es que, con la crisis económica, se limita a las administraciones las convocatorias de empleo público. En 2010 se fija la tasa de reposición en el 30%, es decir, que solo se podrían cubrir tres de cada diez jubilaciones. Esa tasa aún bajó después al 10%. No volvió a ser del 100% hasta 2016. Algunas comunidades no convocaron oposiciones durante años. Según CC OO, entre enero de 2012 y enero de 2013 en todo el país se llegaron a perder 25.000 plazas docentes. Con el tiempo, las cifras se han ido recuperando, aunque «seguimos teniendo 2.214 docentes menos que en enero de 2010».

Aumento de la ratio

Porque a todo ello, explica el sindicato, hay que sumar «el aumento de la ratio y la jornada lectiva y la limitación de las sustituciones del profesorado», lo que llevó a «la destrucción del empleo y el aumento de la temporalidad». Asturias no ha sido ajena a todas estas situaciones.

Otra de las consecuencias de aquellas decisiones ha sido el envejecimiento de las plantillas. Los sindicatos lo llevan advirtiendo mucho tiempo en la región. El pasado mes de mayo, EL COMERCIO publicaba una advertencia: dos profesores se jubilan cada día lectivo. «Hay que intentar mitigar esta situación», alertaba Borja Llorente, de CC OO, porque un tercio de la plantilla asturiana tenía entre 50 y 60 años.

Tenía y tiene. En este inicio del curso, se incorporan a las aulas asturianas doce profesores mayores de 50 años por cada profesor menos de 30 años. La situación es peor que en la media española, donde la ratio es de siete mayores de 50 años por cada joven. El grupo de edad más importante entre nuestros docentes es el de aquellos que tienen entre 50 y 59 años e incluso hay unos 800 con más de 60 años. En cifras totales, con unos 5.000 profesores que se encuentran en estos momentos en la recta final de su carrera. Por contra, solo hay unos 350 de menos de 30 años. Hace solo unos años, en el curso 2011-2012, el grupo de edad más numeroso era el de 45 a 49 años, según los datos del Informe sobre el estado y la situación del sistema educativo asturiano del Consejo Escolar.

«Está claro que la sucesión de recortes, tanto de plantillas como de oferta de empleo público ha afectado al profesorado de menos de 39 años que ha pasado de tener un peso en las plantillas del 37,6% a un 30,3», concluye el sindicato para toda España.

Y así las cosas, en Asturias se jubilan unos 400 docentes cada año, lo dicho, dos cada día lectivo, mientras los sindicatos educativos siguen reclamando la rebaja del horario lectivo para los mayores de 55 años, una forma de crear nuevo empleo y de rejuvenecer, a la vez, las plantillas.