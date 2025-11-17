«Vengo a solicitar la eutanasia. Pues aquí no es» La burocracia y la desinformación lastran en algunos casos el derecho a una muerte digna en Asturias, denuncia DMD: «Todavía hay mucho que trabajar»

Azahara Villacorta Gijón Lunes, 17 de noviembre 2025, 14:17

Cada año, entre 30 y 35 asturianos y asturianas piden ayuda para morir en el Principado. Más de un centenar desde que la ley de eutanasia empezó a aplicarse en 2022 (entre ese año y 2024 hubo 94 solicitudes, 28 autorizadas, 22 denegadas, 10 casos en el que se produjo un desistimiento y 34 personas fallecidas antes de poder ver cumplido su deseo). La mayoría, hombres de entre 60 y 79 años con patologías neurológicas u oncológicas avanzadas. Menos mujeres, el 44%. Y «todavía hay mucho que trabajar» en todo lo que rodea a la ley, a decir de Begoña Pedrosa, al frente de Derecho a Morir Dignamente (DMD) en Asturias.

Esa es la radiografía de la situación en el Principado que hacen desde la asociación, que ha organizado la mesa redonda «40 años de lucha por el derecho a una muerte digna» (hoy, a las 18 horas) en la Universidad de Oviedo (Edificio Histórico, aula Severo Ochoa) para analizar los retos a los que se enfrentan.

Y, según este diagnóstico, en el Principado, «seguimos fallando en divulgación, en formación a los profesionales y en información a la ciudadanía en general. Esos son los grandes retos. Y luego hay que exigir a las administraciones que cumplan, porque el papel lo aguanta todo, pero la realidad es otra cosa», explica la presidenta de DMD en la región.

Begoña Pedrosa pone un ejemplo de la burocracia que lastra algunos de estos procesos, uno de los últimos obstáculos al que se han enfrentado: «Ocurren cosas como que vas a solicitar la eutanasia en el registro del hospital y te digan: 'Pues aquí no es'». Y entonces tienes que pelearlo: «¿Pero cómo no va a ser? El registro no está para decir si sí o si no, ni para juzgar a nadie, sino para recoger una documentación y darle traslado a quien corresponda. Al final se registró, pero hubo que insistir. Son pequeñas cosas que, en una situación de vulnerabilidad de la persona, van entorpeciendo que tenga calidad en el final de su vida. Hay muchos casos individuales en los que, a pesar de tener la ley de tu lado, no es tan fácil que luego llegue a la práctica».

Y eso que, «si nos comparamos con el resto del país -concluye Pedrosa-, en Asturias estamos bien. El problema es que, a veces, al margen de que algunos profesionales sean objetores, otros te ponen palos en las ruedas. Pero esto es un derecho y, si tú no me vas a atender, me tiene que atender otra persona, algo que, hasta el momento, siempre se ha garantizado», recalca a la ciudadanía la presidenta de DMD, una asociación que en el Principado cuenta con 300 voluntarios y que recuerda que el pasado año, finalmente, «hubo nueve prestaciones de ayuda a morir en la región«.

En cuanto a los plazos, según los datos del Sespa, el Principado gestiona en 46 días la prestación de la eutanasia, desde el momento en el que se solicita la ayuda hasta que se aplica, y esto supone 21 días menos que la media nacional, que se situaba en 67 días en 2023, último año con datos completos para todo el país.

De este modo, Asturias se coloca entre las comunidades que cumple con mayor rapidez este derecho, aunque «no siempre se respetan los plazos fijados por la ley, a veces se alargan», si bien es verdad que «hay casos urgentes en los que sí se pueden acelerar».

El año pasado se registraron en la comunidad 35 peticiones de eutanasia, de las que nueve fueron autorizadas: seis realizadas y tres aplazadas por voluntad de los solicitantes. De las 26 restantes, nueve fueron denegadas, cuatro revocadas y trece personas fallecieron durante la tramitación, la mayoría en fases muy avanzadas de su enfermedad, «algo en lo que también hay que mejorar, junto la mayor desinformación en el medio rural».

Por áreas sanitarias, de las 35 solicitudes registradas el pasado año, la mayoría corresponden al área sanitaria V, correspondiente a Gijón (11), seguida por la IV (8), la III (6), la VII (5), la VI y la VIII (con 2 cada una) y el área I (1), mientras que no se registró ninguna en el área II.

Y, si hablamos de testamentos vitales, en 2024 se tramitaron 4.524 expedientes de instrucciones previas, 1.154 más que el ejercicio anterior, lo que supone un incremento del 32,24% y, según DMD, «nos situamos por encima de la media nacional y ya somos la quinta comunidad con más documentos de este tipo por habitante, más de 18.000».