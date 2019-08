«¿Vacaciones en serio? Ni me acuerdo» Lucía Velasco regenta con su marido una explotación de carne. / E. C. «Hay que ayudar a que la gente se quede en el medio rural», clama desde Las Regueras | «Ser ganadera y tener un bebé es complicado», afirma quien ha obtenido el Premio a la Innovación del Ministerio de Agricultura PABLO A. MARÍN ESTRADA GIJÓN. Lunes, 5 agosto 2019, 02:22

Lucía Velasco lleva con humor ser 'ganadera mediática'. Premio a la innovación del Ministerio de Agricultura, a sus 35 años atiende con su marido una explotación de carne en Las Regueras. Tiene dos hijos y le gustaría que heredasen su oficio.

-Hace días fue 'vaqueira de honor' y lo es de condición. Ahora mismo tiene el ganado en el puerto.

-Son las raíces de mi marido. Su familia lleva cuatro siglos manteniendo la trashumancia. En verano subían las vacas a Cerreo y las bajaban a Quexu. Los míos son de Bustellán y bajaban a Rellosu. Es un orgullo mantener esa cultura.

-Se dice que el ganado tira arriba «al cantar la mosca».

-Nosotros las subimos en mayo de varios viajes. Es verdad, saben cuando van a subir y bajar. Teníamos una vaca nieta de las últimas que fueron caminando y había que vigilarla porque marchaba.

-Los vaqueiros se adelantaron. Reinvertían, diversificaban..

-Hicieron la auténtica raza de los valles. Eran inteligentes, se acomodaban donde mejor podían pasar el invierno y al gestionarse sabían estar unidos.

-Como usted en su asociación ¿qué demandan?

-Formación a quien abra nuevas explotaciones para que sean viables. Menos burocracia y trabas. Más ayuda en los planes de mejora porque entre la inversión que exigen y el IVA se queda en nada.

-¿Para las mujeres?

-Tener un bebé es complicado. No podemos coger baja maternal porque los animales comen todos los días. Deberían formar gente para venir a sustituirnos.

-Despoblación, otro asunto grave.

-Las mujeres fijamos población y para ello necesitamos un mínimo confort: pediatra básico, guarderías cerca, servicios para los mayores o internet para gente que trabaja en casa y quiera vivir en la aldea.

-En Aristébano se criticó la sartén a la novia...

-Era tradición. Es bueno que haya cambiado, aunque la mujer siempre gestionó la casa. Tengo oído a paisanas: «Casa sin muyer, casa echada a perder». Lo que no había era visibilidad y es hora que la haya.

-Vacaciones ¿cuánto hace?

-En plan serio ni me acuerdo. Sola con los críos me muevo un poco, pero tiene que quedar alguien: no puedes descuidar las vacas ni un día.

-¿Y a la playa con los 'nenos'?

-Organizándome sí. Con el ganado en el monte madrugas, echas la mañana y luego igual se puede. Tiramos a la zona de Avilés. Lo más lejos, Valencia de Don Juan.

-¿Tiempo para alguna fiestina?

-A veces se saca, aunque este verano al tener la nena pequeña no pisé una. Presta y ye el sitio donde debates, te ríes, criticas (risas).

-¿Cómo ve al nuevo consejero?

-Hizo gestos que antes no habíamos visto y eso parece que apunta buena iniciativa. Lleva poco tiempo. A la vuelta de dos años te diré.

-¿Tiene futuro el medio rural?

-Va a menos y debiera ira a más. Tenemos un potencial enorme. Paraíso natural ye por algo: agua y pastos. Hay que ayudar a que la gente se quede.