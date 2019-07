Vacaciones en el tajo

Los termómetros marcan veinticinco grados, son las doce del mediodía y, en los semáforos del Muro, en Gijón, esperan impacientes los peatones dispuestos a pasar un día de julio en la playa. Los niños hacen cola en las heladerías y los turistas abarrotan las terrazas del centro, pero para que muchos disfruten de sus vacaciones, hace falta que cientos de personas sigan poniendo en marcha, cada mañana, la ciudad. No es fácil levantar la persiana de tu negocio cuando aún quedan en la calle los últimos supervivientes a las noches de verano, preferirían poder dormir sin esperar a que el despertador interrumpiera todas las mañanas su sueño para empezar, otra vez, la rutina; y les encantaría preparar las maletas para viajar con su familia y no tener que dejar a sus hijos en casa mientras arrancan el camión.

El trabajo no sabe de veranos, por eso Adelaida Cueto, Agustín y Mario Fernández, Juan Alonso, Iván Suárez, Belén Pérez y Santiago de la Calle se levantan cada mañana de julio y agosto para dar su mejor versión y disimulan, con una sonrisa que, otra vez, a ellos tampoco les toca descansar.

Adelaida Cueto lleva años al frente del quiosco Favila, en el paseo de Begoña, y, desde hace tiempo, lo regenta sola, ya no tiene la ayuda de nadie. «Trabajo todo el año, desde las siete y media de la mañana hasta las nueve de la noche ininterrumpidamente, aunque los fines de semana, me permito descansar a mediodía», explica la quiosquera mientras calcula el precio de una bolsa de chucherías. Cueto tiene un hijo de doce años y lleva «más de dos sin descansar ni un solo día. Solo puedo ver al niño por las noches, pero como ahora él no tiene colegio, al menos, pasa las tardes aquí conmigo mientras yo trabajo». Adelaida no sabe cuándo podrá tomarse unas vacaciones que le permitan desconectar cerca de los suyos. «Es muy duro seguir este ritmo, pero no sé cómo hacer para irme con mi familia unos días y descansar». En el quiosco sigue entrando gente y ella, que trabaja catorce horas diarias, recibe a cada uno de los clientes que llega a la tienda con la mejor de sus sonrisas.

Juan Alonso. Camarero | Santiago de la Calle. Cuponero | Adelaida Cueto. Quiosquera.

Los camiones paran sobre las aceras y, los repartidores, con prisa, bajan la mercancía para entregarla en sus destinos. Todos sienten que les falta el tiempo y, que hace ya rato, deberían haber entregado el último paquete. Agustín Fernández carga varias cajas en la carretilla con la ayuda de su hijo Mario; lleva más de treinta años trabajando como repartidor, es autónomo, así que no sabe de horarios ni de sueldos fijos. «Yo dedico, por lo menos, diez horas diarias, aunque tengo la suerte de descansar los fines de semana. Ahora, me echa una mano mi hijo Mario, que está aprendiendo la dureza del oficio», cuenta apurado, prometiendo que solo puede desperdiciar un minuto. Fernández no pierde, pese a su dedicación, la oportunidad de disfrutar de su tiempo libre. «Aprovecho para comer con mi familia y, en cuanto termino el reparto, procuro tomar una cerveza con mis amigos». Agustín este año tampoco se podrá coger unos días de vacaciones, pero dice que, aunque toque descargar durante horas, «no me pienso olvidar de vivir».

Al final del paseo de Begoña, Juan Alonso sirve dos cafés con hielo en la terraza de su vinatería. A las ocho de la mañana, levanta todos los días la persiana del bar y no echa el cierre hasta pasadas las diez y media de la noche. «No puedo permitirme cerrar ningún día del año, pero, al menos, tengo al lado a Begoña para poder descansar algún sábado». Él se considera afortunado, «cuando uno se divierte con lo que hace, no siente que está trabajando y, en verano, con el jaleo, disfruto mucho atendiendo a los clientes, no me importa perderme estos meses». A Juan le tocará esperar a febrero, un mes de menor afluencia, para escaparse y desconectar.

Con la música infantil de fondo, Iván Suárez recoge las fichas que le entregan sus pequeños pasajeros de los caballitos de su carrusel. Desde hace varios años, instala durante el verano su tiovivo en Gijón. «Llevo toda mi vida trabajando en julio y agosto en diferentes sectores, estoy acostumbrado». Ahora, es autónomo, con lo cual, elige para descansar octubre, «un mes de menos trabajo. Igualmente, lo utilizo para poner a punto el carrusel y prepararlo para su siguiente cita». Iván recibe, desde la taquilla, a cada niño con una sonrisa y, pese a pasar ocho horas cada día ahí dentro, está muy contento: «Lo llevo bien, no salgo muy tarde y me queda tiempo libre para divertirme». Suena 'Ay ho' y él se queda encantado recibiendo a la siguiente remesa de tripulantes que ocuparán felices los caballitos del carrusel.

Bajo el sol, Belén Pérez para a los transeúntes para pedirles un donativo para la asociación en la que trabaja, pero le robamos un minuto para que nos cuente cómo lleva ella trabajar durante el verano. Tiene veintidós años y lleva desde hace varios sin vacaciones estivales, pero no lo echa en falta. «Tengo la suerte de tener libres las tardes y descansar los fines de semana. Lo peor es trabajar con tanto calor, pero no me puedo quejar». Belén, claro que echa de menos algunas cosas, pero está «feliz» con su trabajo, dice mientras continúa interceptando a los caminantes para contarles la labor de la organización.

Mientras tanto, en la calle Uría, Santiago de la Calle vende cupones. Está encantado. «Trabajar en verano se me hace más ameno que en invierno, que llueve y paso frío. Además, voy cambiando de sitio, con lo cual, paso muchos días en el Muro, y me encanta estar cerca de la playa». Santiago ha trabajado toda su vida en verano. «Muchos años me dediqué a la hostelería, eso sí que era realmente duro». Lo dejamos en la esquina repartiendo suerte, aunque, para él, «la suerte es tener trabajo».

Ellos, como tantos otros, estos meses tendrán que seguir sacando adelante su oficio, pero, al menos, aunque la vida les robe los veranos, que el tiempo les regale vivirlos siempre con el mismo entusiasmo.