Salud intensifica su guerra contra la gripe en Asturias Abrirá la primera semana de noviembre 34 puntos de vacunación sin cita previa en 31 localidades de la región

Residentes de la residencia Trisquel, en Oviedo, se vacunan contra la gripe en el inicio de la campaña de este año.

D. Espina Gijón Sábado, 1 de noviembre 2025, 11:52 Comenta Compartir

Guerra total a la gripe en Asturias. El Servicio de Salud del Principado (Sespa) habilitará 34 puntos de vacunación en horario de tarde y sin cita previa para favorecer la protección de la ciudadanía frente a este virus. Esta opción estará operativa durante la primera semana noviembre en todas las áreas sanitarias. Además, en las zonas con mayor densidad de población, que coinciden con las comarcas de Oviedo, Gijón y Avilés, esta alternativa de inmunización se prolongará durante dos semanas, hasta el día 14 del presente mes. Las localidades donde se habilitarán estos centros son: Luarca, Navia y Vegadeo (Área 1); Cangas del Narcea y Tineo (Área 2); Piedras Blancas, Avilés, Corvera, Pravia y Luanco (Área 3); Oviedo, Pola de Siero, Lugones y Grado (Área 4); Gijón, Villaviciosa y Candás (Área 5); Llanes, Arriondas, Infiesto, Cangas de Onís y Ribadesella (Área 6); Mieres y Pola de Lena (Área 7) y El Entrego, La Felguera y Laviana (Área 8).

Con esta medida, anunciada este sábado por el Gobierno del Principado en una nota, Salud persigue facilitar la protección de las personas con mayor vulnerabilidad o exposición laboral, entre ellas, la población de 60 años y más, residentes en centros sociosanitarios, mujeres embarazadas, menores de 6 a 59 meses, personas con enfermedades crónicas o inmunosupresión y profesionales sanitarios y sociosanitarios.

Como recuerdan las autoridades sanitarias del Principado, la gripe puede causar complicaciones graves, especialmente en mayores, niños pequeños y en quienes sufren enfermedades crónicas. Las vacunas, que son seguras y eficaces, constituyen la mejor herramienta para hacer frente a esos riesgos.

Ampliar

Inicio de la campaña

La campaña de vacunación contra la gripe comenzó en Asturias el pasado 14 de octubre. Según los datos facilitados por la Consejería de Salud, hasta el pasado 26 de octubre se habían vacunado en Asturias 58.595 personas mayores de 64 años, lo que supone una cobertura del 19,5%; 2.359 menores de cinco años (12,48%) y 719 mujeres embarazadas.

Los puntos de vacunación que el Sespa abrirá en todas las áreas sanitarias en horario de tarde se detallan en la siguiente tabla: