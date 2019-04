«No vale el café para todos: hay zonas con una despoblación ya irrecuperable» El profesor José María Delgado, en su despacho. / E. C. José María Delgado Urrecho | Geógrafo y autor de 'Más allá del tópico de la España vacía' «En Asturias hay 58 concejos con problemas de envejecimiento y población. Son el 73% de los municipios, la mayor proporción del país» RAMÓN MUÑIZ GIJÓN. Jueves, 4 abril 2019, 04:15

Profesor de Geografía en la Universidad de Valladolid, José María Delgado Urrecho es uno de los especialistas que más décadas lleva analizando y advirtiendo contra el despoblamiento. Ahora que el asunto es materia de campaña electoral acaba de publicar 'Más allá del tópico de la España vacía: una geografía de la despoblación', trabajo que intenta reajustar el debate.

-¿Hay una España vacía o varias?

-Si comparas el mapa de lo que llaman la España vacía con el de relieve coincide: los datos más bajos de densidad de población son zonas de media montaña que, en realidad, nunca tuvieron una densidad alta. No se puede generalizar. Hay muchas situaciones distintas y no es lo mismo la parte de Guadarrama que se beneficia del turismo de Madrid que Asturias, donde la concentración en la costa y el centro es alta y hay un vaciamiento del interior.

-La mecanización del campo también desdibuja el resultado.

-Ahora con dos paisanos puedes cultivar 400 hectáreas, no hace falta una elevada densidad de población para que sea una zona activa. Es más, con las carreteras lo que tienes es a parte de esos ganaderos viviendo en las ciudades más cercanas, donde están sus hijos y hay servicios. Van cada mañana como quien se mueve de barrio para trabajar.

-Para tener una foto más real de la España vacía, aplicó junto al asturiano Luis Carlos Martínez Fernández siete parámetros distintos. Miden la densidad de población, pero también la edad media de la población, el porcentaje de mayores, de dependientes y otros factores. ¿Cuál fue el resultado?

-En Asturias, 58 concejos son territorios con problemas de despoblación y envejecimiento porque cumplen todos los parámetros. Es el 73% de los municipios, la proporción más alta del país.

-Hasta los años 70 Asturias tenía menos de un millón de habitantes. Se habla de pérdida de población porque previamente se ganó. ¿Hay un problema de percepción?

-Falta de memoria histórica. Hemos oído a un político decir que la despoblación lleva 40 años y no, el éxodo rural tiene su origen en los 50, con el Gobierno de tecnócratas que apuesta por los polos de desarrollo económico e industrial en unas capitales, retrasando la apertura de polígonos en el resto. Se polarizó el desarrollo. Desde la misma época, Francia aplicó una política de ordenación del territorio, intentando que distintas actividades económicas se asienten en ciudades de tamaño medio y les funcionó.

-Empezó en los años 50 y ahora hablamos de ello. ¿Es una moda?

-El éxodo rural comenzó entonces pero la población seguía creciendo; es a partir de los 80 cuando se inicia el vaciamiento, al irse los jóvenes y tener a sus hijos en la ciudad. Desde los 80 avisamos del problema, pero se habla ahora por la fragmentación de voto. Hay preocupación en los partidos porque la distribución de escaños en provincias pequeñas que tenían asegurada se ha perdido. Yo llevo haciendo informes en el Consejo Económico y Social de Castilla y León desde 2001 y no nos creían. Ahora ven que hay un 35% de titulados que al año se van fuera. Como tenían el voto cautivo no se preocuparon.

-¿Cuál es el riesgo de abordar el tema con una visión sesgada?

-Creer que es un problema del medio rural, cuando también hay despoblación en el urbano. Tenemos ya un montón de capitales de provincia vaciándose. Lo que no vale, porque no funciona, son medidas de café para todos. Hay zonas que ya son irrecuperables, entonces lo que hay que hacer es analizar la particularidad de cada una y detectar lo que aún se puede recuperar, los sitios que tienen recursos endógenos para invertir y fijar población. Otras, por lejanía y falta de comunicación, son totalmente irrecuperables y habría que darles medidas paliativas para no segregar a esa población.

-¿Cómo identifica las zonas irrecuperables?

-Con planes de comarcalización que centren las inversiones en los núcleos que benefician a un área de influencia mayor, y manteniendo unos servicios mínimos en las comarcas sin recursos que explotar. Ni el alcalde ni el agricultor es tonto, saben las posibilidades que tiene su territorio y no piden que les pongas una fábrica, pero sí acceso al médico, de ahí la importancia de medidas como el transporte a demanda.

-Aconseja también preservar el 'turismo de paisano'.

-A León llega mucha gente de Asturias en verano y viceversa. Son personas que mantienen una vinculación con ese pueblo de menos de 50 habitantes, que sobreviven gracias a ese 'turismo de paisano'. Cuando se empezaron a dar ayudas para hacer piscinas o frontones hubo críticas, pero eso es lo que provoca que vuelva esa familia que tiene ahí una casa o un pasado, la aprovecha y gasta en ocio en el lugar.

-Tiene detectado cómo la crisis trajo nueva gente al campo.

-Sí, vimos en las estadísticas de variación residencial gente que se iba de la ciudad al campo. Al principio hubo quien lo identificó con los 'neorurales', pero hicimos un trabajo de campo y no. Son personas que llevaban dos años en el paro y no tenían cómo seguir pagando el alquiler en la ciudad, por lo que vuelven a trabajos del campo que antes no aceptaban, a casas familiares, a sitios donde se pagan menos impuestos y pueden tener alguna subvención.