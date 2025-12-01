El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Cuenta atrás para Navidad: descubre cada día una sorpresa en el Calendario de Adviento de EL COMERCIO
Viaducto del Buen Suceso, que forma parte del trazado de la variante de Pajares. M. T. M.

La variante de Pajares se renueva: 13,3 millones para los dispositivos de señalización de «última generación»

Transportes adjudica el nuevo contrato de mantenimiento de los equipos que garantizarán la «fiabilidad» de las instalaciones y su control en «remoto y tiempo real»

D. Espina

Lunes, 1 de diciembre 2025, 13:03

Comenta

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha adjudicado, a través de Adif, por 13,3 millones de euros los trabajos destinados al mantenimiento de ... los equipos y sistemas de señalización de «última tecnología» desplegados en la línea ferroviaria entre La Robla (León) y Pola de Lena (Asturias), que es la conexión de 50 km en alta velocidad a través de la variante de Pajares. Según informa la cartera que dirige Óscar Puente, el contrato sucederá al actualmente vigente, una vez concluya, para un periodo de cuatro años y «garantiza la fiabilidad y disponibilidad de las instalaciones que organizan y gestionan las circulaciones y comunicaciones ferroviarias por esta línea, así como su control en remoto y tiempo real».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La carretera se cobra la vida de seis jóvenes este domingo
  2. 2 Confinado durante cuatro horas un barrio de Arriondas por la fuga de una sustancia corrosiva de un camión
  3. 3 Detienen a un entrenador de fútbol por abusar sexualmente de 61 menores
  4. 4 Vídeo | Así fue el atraco a punta de pistola en una gasolinera de Gijón
  5. 5

    El ladrón del paraguas: el atracador de la gasolinera de Gijón dejó la huella en el mostrador
  6. 6 La Ruta del Cares, cerrada por un derrumbe
  7. 7 Despliegue en Oviedo tras un incendio en un edificio: una mujer y su bebé, afectadas por el humo
  8. 8

    Tragedia en Cantabria: tres «críos del pueblo» que rompen una cuadrilla y dejan un gran vacío
  9. 9 Pradas: «Era absurdo esperar a Mazón. Si no cogía las llamadas ni sabíamos si iba a venir»
  10. 10

    La UME se sumará al cerco a los jabalíes infectados de peste porcina

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio La variante de Pajares se renueva: 13,3 millones para los dispositivos de señalización de «última generación»

La variante de Pajares se renueva: 13,3 millones para los dispositivos de señalización de «última generación»