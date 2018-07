«Estaba en la cocina y aparecí en el pasillo» La procesión de la Magdalena, que junto a la misa fue lo único que no se canceló, sortea las vallas. / D. MORA Los vecinos recuerdan escuchar «algo como una bomba» y «la lluvia de cristales» que siguió a la explosión que derrumbó ventanas B. G. HIDALGO CANGAS DEL NARCEA. Lunes, 23 julio 2018, 03:48

Los cangueses amanecieron ayer con el susto aún en el cuerpo, pero aliviados de que no hubiera víctimas mortales en la explosión de la madrugada del domingo durante la tirada nocturna de las fiestas de La Magdalena. El suceso dejó el centro de la villa sembrado de restos de cristales, persianas, puertas reventadas... «Lo importante es que no se 'mancó' nadie de gravedad», repetía Miguel Ángel Villabrille, un vecino del barrio de Los Nogales. Como Villabrille, los vecinos de este barrio, uno de los más afectados, ayer hacían recuento de los destrozos.

Francisco Canto, que tiene un bar en la zona, estaba viendo la tirada cuando explotó la carga. «Me tiré al suelo y lo siguiente que vi fue que llovían cristales», contó. Entre ellos, los de su local y el garaje, cuya puerta logró abrir con dificultad. Otilia Díaz, otra vecina, paseaba por la orilla del río viendo el desastre. «Escuché un bombazo. Se movió hasta la cama», dijo confesando aún tener el miedo en el cuerpo. Muy cerca de esta vecina vive Manuel García, que rememoró la fuerza de la explosión. «Estaba en la cocina y aparecí en el pasillo», confesó este vecino del Barrio Nuevo que, en un principio pensó que la explosión era el estruendo de un volador de la peña que tiene el local bajo su casa.

Próximo al prau El Molín estaba Joaquín Rodríguez, que vive por las inmediaciones de la calle Pelayo. «Sentí un trallazo muy grande, como si fuera una bomba», apuntaba mientras hacía cola en el Ayuntamiento.

«Nunca había visto algo así», concluyó, echando la vista atrás y remontándose a principios de los años ochenta. José Manuel Oliveira estaba con su hija, que tiraba esa noche junto al río. «Primero vimos que era todo luz y luego reventó todo», relató mientras esperaba en la cola para dar cuenta de las persianas rotas en su vivienda.

Además de las viviendas fueron decenas los locales comerciales que contabilizaron daños tras la explosión. En la calle Anselmo del Valle, el gerente de un gimnasio que estaba en casa, acudió de inmediato tras conocer la noticia para comprobar los daños en su negocio. «Es una barbaridad. Reventaron ventanas. Se vino todo abajo», explicaba Rafael Sorribas.

La misma estampa se repetía en diferentes comercios, clínicas veterinarias, bancos, joyerías... «Lo sentí desde casa y bajé para ver los daños. Me rompieron cristales del negocio y he visto persianas que se quedaron bloqueadas. El seguro tomará cuenta de los desperfectos. No hay que lamentar vidas, que es lo importante», explicó Pablo Fernández, que regenta una óptica en la villa.