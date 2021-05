Vecinos de Oviedo y Gijón se movilizan por la vuelta «inmediata» de la asistencia presencial en los centros de salud Más de un centenar de personas se concentran en la capital asturiana y critican que se aproveche la pandemia para perpetuar la atención telefónica Asistentes a la concentración por la asistencia presencial en Atención Primaria celebrada en Oviedo. / Álex Piña MARIO ÁLVAREZ Lunes, 17 mayo 2021, 13:08

Más de un centenar de personas se han congregado en Oviedo para exigir la vuelta inmediata de la asistencia presencial en los centros de atención primaria. Bajo el lema 'Salas vacías, calles llenas', vecinos de la capital y de Gijón se han unido ante el temor de que se perpetúe una situación que comenzó siendo excepcional a causa de la pandemia.

El presidente de la Federación de Asociaciones Vecinales de Gijón, Manuel Cañete, insiste en que el conflicto no es contra los sanitarios, sino contra unas administraciones a las que acusa de no escuchar a sus usuarios. De tal forma, comenta que pese a los diversos intentos, han sido incapaces de mantener una reunión en la que se pudiera defender la atención primaria. Una ausencia de diálogo que se traduce en «hospitalizaciones evitables al prestar una atención deficitaria».

Asimismo, Cañete insiste en que ningún médico está capacitado para atender de forma telefónica, «sin ni tan siquiera observar al paciente». No obstante, insiste en que el conflicto no es contra el personal sanitario y aprovecha para pedir mejores condiciones para el gremio. Además, pide a los manifestantes que las movilizaciones continúen hasta conseguir la reapertura de los centros y el incremento de la inversión en sanidad pública. «Si nuestros políticos no son capaces de garantizar estas dos cuestiones, que se vayan», sentencia.