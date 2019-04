Nadie hará más por vender su casa en Gijón

El sector inmobiliario en Gijón ha evolucionado mucho en los últimos 5 años PUBLIRREPORTAJE Viernes, 12 abril 2019, 14:15

En esa evolución Agencia La Playa ha aportado su granito de arena en el desarrollo inmobiliario local. Sus gerentes César Nozal y Francisco Pérez se han preocupado por ser innovadores y ofrecer unos servicios inmobiliarios punteros.

LOS MÁS RECOMENDADOS

César y Francisco comentan que «Nuestro mayor activo es lo que puedan decir nuestros clientes de nosotros». Y es que las 221 reseñas que tienen en internet, hacen de Agencia La Playa sea hoy por hoy la Inmobiliaria más recomendada en Google de todo Gijón e incluso de toda Asturias.

«Desde luego que no somos perfectos, es más, tenemos mucho margen de mejora, pero cada vez que tenemos una incidencia, intentamos evolucionar nuestros procesos para intentar estar a la altura de las expectativas de nuestros clientes» comenta César Nozal.

A diferencia de otros sectores, donde existen clientes recurrentes, cada vez que un comprador realiza una transacción, en nuestro sector, hasta dentro de muchos años es posible que no regrese a comprar o vender nada. En cambio tras cada compra o cada venta, buscamos obtener una relación duradera con nuestros clientes para que nos recomienden a su círculo de influencia. Eso nos obliga a no centrarnos solo en las transacciones, sino también en las relaciones.

ESPECIALIZACIÓN

El éxito de Agencia La Playa se basa en el buen equipo que integra la inmobiliaria. César es el responsable de marketing y procesos, Francisco Pérez es el responsable jurídico, Miguel García lleva la coordinación de transacciones, Mónica lleva la parte administrativa, Miguel Morán es el responsable de producción audiovisual, y Alberto se encarga del telemárketing. Clara es la responsable de los alquileres. Respecto a la parte de las compraventas, Lucio, Begoña, Jesús, Darío, Alfredo, Pablo, Silvia y Elisa aportan una potente fuerza de ventas.

FUTURO INMOBILIARIO

La época de poner un cartel a la ventana y un anuncio en internet y esperar a que llegue el cliente ya se terminó. Se suele decir que el mercado americano está más avanzado respecto al español unos 5 años, y allí la inversión tecnológica en el sector de la mediación está cambiando el negocio de forma radical, provocando el cierre de muchas inmobiliarias que no se han adaptado al cambio. En Agencia La Playa invertimos todos los años una parte importante de nuestro presupuesto en mejorar tecnológicamente para poder obtener mayor número de contactos personales con clientes, porque a pesar de todo el negocio inmobiliario se trata de personas.

SERVICIOS DE VALOR AÑADIDO

El valor añadido que aporta Agencia La Playa empieza por disponer de gran información de viviendas vendidas en Gijón gracias a la información compartida de las 27 inmobiliarias que integran ASOCIAS, lo que nos permite valorar las viviendas, no en base a los inmuebles que están a la venta y sin vender, sino en las viviendas realmente vendidas en una zona próxima. Rigurosidad a nivel jurídico para evitar problemas en la venta.Servicio de escaneo 3D de propiedades y vídeos aéreos, ideal para casas bonitas o viviendas unifamiliares. Servicios de Home Staging para cambiar la percepción de viviendas que no están tan bonitas... etc.

BASE DE DATOS

El elemento diferencial entre inmobiliarias es la actualización constante de la base de datos, donde los posibles compradores, estén debidamente cualificados en cuanto a zona, presupuesto, y características demandadas.

En Agencia La Playa, de las 5000 demandas de posibles clientes compradores, actualmente están activas unas 950 personas, lo que nos permite enviar de forma casi instantánea, el inmueble que acaba de entrar a la venta y en muchos casos vender con rapidez.

Si a ese volumen de clientes, añadimos los que disponen el resto de inmobiliarias con las que colaboramos a nivel local en ASOCIAS, obtenemos la total seguridad de acceder al mayor número de compradores de Gijón. Además colaboramos con distintas asociaciones y grupos de colaboración inmobiliario a nivel nacional como Quality Real Estate, Nac Premier, Rnai, Fai, Crs…lo que nos permite ayudar a vender inmuebles en las principales capitales españolas.

En Agencia La Playa estará en buenas manos, y recuerde que Nadie hará más por vender su casa en Gijón.