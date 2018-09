«El verano no llega a Asturias hasta septiembre»

El mes de septiembre se inició con calor y sol en toda Asturias, lo que provocó que muchos decidieran darse lo que para parte de ellos será uno de los «últimos chapuzones del año». Fue el caso de Aurora Martínez, que acudió hasta la playa San Lorenzo «para nadar», como hace siempre que el tiempo acompaña. «Hay que aprovechar los últimos días libres antes de que comiencen las clases», señaló. «En septiembre siempre suele hacer bueno. Es la tónica de los últimos años, pero me sigue pareciendo extraño», confesó esta joven gijonesa.

«En proporción, en estos últimos años siempre me baño más en septiembre que en julio», contó José Luis González. «Es verdad, hasta septiembre no llega el verano en Asturias», secundó Jonathan Menéndez, que acudió con su hijo a pasar el día en la playa, «llega tarde pero mientras venga no me quejo», bromeó. Ayer el mercurio marcaba temperaturas elevadas en todo el Principado. Los termómetros oscilaron entre los 24 y los 28 grados en las horas más calurosas del día. La temperatura máxima se alcanzó en Ibias, donde se registraron 29, 7 grados a las cuatro de la tarde.

Más información La previsión del tiempo en Asturias

Fue precisamente en el suroccidente asturiano donde hizo más calor, aunque en muchas otras localidades del interior también se experimentaron temperaturas elevadas. En Mieres, por ejemplo, se alcanzaron los 28 grados. En Gijón, por su parte, la temperatura máxima fue de 25,3 grados, muy parecida a la de Oviedo donde el mercurio no llegó a superar los 25,5 grados.

Aunque el tiempo es difícil de calcular a largo plazo y es propenso a dar sorpresas, los meteorólogos ven difícil que se vuelvan a superar las temperaturas del día de ayer en lo que resta de año. De momento, se espera que siga haciendo calor unos días más, aunque con un pequeño descenso en las máximas. El martes también se prevén chubascos ligeros en algunas zonas de la costa.

Según pronostica la Aemet será a partir del día 10 cuando «la llegada de aire frío de procedencia atlántica en niveles altos de la atmósfera provocará un aumento de la inestabilidad, con probables chubascos y tormentas localmente fuertes en el tercio norte». Una situación que, añade la Agencia Estatal de Meteorología, se prolongará durante todo el mes y que traerá consigo un descenso significativo de las temperaturas.