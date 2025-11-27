El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Vestidores y armarios a medida para un hogar más funcional

Cocinas Tressan: especialistas en diseño, fabricación e instalación de soluciones personalizadas

PUBLIRREPORTAJE

Jueves, 27 de noviembre 2025, 10:52

Los vestidores se han convertido en una de las piezas más deseadas en cualquier hogar moderno. No solo aportan orden, sino que transforman la experiencia diaria de organización gracias a su capacidad para adaptarse a cualquier espacio y estilo. Cocinas Tressan, con una larga trayectoria en el diseño y fabricación de vestidores y armarios a medida, entiende que estas soluciones son clave para aprovechar al máximo cada rincón y añadir un toque distintivo a la vivienda.

Su especialidad son los vestidores y armarios personalizables por completo, tanto por dentro como por fuera. Materiales de calidad, herrajes resistentes, fondos en madera, múltiples colores y acabados, además de diseños que combinan estética y funcionalidad, permiten crear configuraciones únicas que responden a las necesidades específicas de cada cliente.

A la medida de tus necesidades

Con más de 30 años de experiencia, Cocinas Tressan se ha consolidado como un referente en la fabricación de armarios empotrados y vestidores en Asturias. Su equipo diseña soluciones completamente personalizadas, aprovechando al máximo el espacio disponible y adaptando cada elemento al estilo y necesidades de almacenamiento del cliente.

La personalización es uno de sus grandes valores. Cada armario se crea partiendo de las dimensiones del espacio y ajustándose a las preferencias estéticas del usuario. Esto permite desarrollar proyectos que no solo ordenan, sino que también suman carácter y equilibrio a cualquier estancia. Además, la amplia selección de texturas, tonos y estilos garantiza propuestas únicas y duraderas.

Cocinas Tressan: diseño y fabricación propia

En el sector del diseño y reforma del hogar, Cocinas Tressan destaca no solo por lo que ofrece, sino por cómo lo hace. Especialistas en cocinas, baños, armarios y vestidores, basan su trabajo en tres pilares fundamentales: calidad, personalización y un firme compromiso con la satisfacción del cliente.

Desde el concejo de Siero, y con una trayectoria de más de tres décadas, la empresa se ha posicionado como líder en Asturias. Su método combina innovación, materiales de primera y una atención cercana, buscando siempre que cada proyecto resulte tan funcional como estéticamente atractivo.

Asesoramiento integral para un resultado perfecto

Su equipo acompaña a cada cliente desde la idea inicial hasta la instalación final, ofreciendo asesoramiento en materiales, distribución, estilo y aprovechamiento del espacio. Todos sus muebles son de fabricación propia, un factor que garantiza la calidad de los acabados y permite un control exhaustivo de cada fase del proceso.

Además, disponen de una amplia gama de productos y servicios para la reforma integral del hogar, convirtiéndose en un aliado de confianza para quienes desean transformar su casa o una de sus estancias en un espacio que refleje personalidad y comodidad.

Si buscas un vestidor, armario o reforma a medida que combine estética, orden y calidad, Cocinas Tressan es una elección segura.

